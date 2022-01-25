Minuto30.com

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    Â¡Giro en el caso de â€˜Churoâ€™ DÃ­az! SeguirÃ¡ libre, pero apelaciÃ³n pone su situaciÃ³n en suspenso

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    Â¡Por no aceptar un comparendo! Conductor terminÃ³ capturado tras agredir a un agente de trÃ¡nsito en MedellÃ­n

    Hace 10 horas | El capturado habrÃ­a intentado sobornar a un agente de trÃ¡nsito y, tras la negativa, lo a...

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    Â«CesÃ³ la horrible nocheÂ»: Aparece valla en MedellÃ­n para dar la bienvenida al gobierno de la Â«Patria MilagroÂ»

    Hace 10 horas | Instalan valla en MedellÃ­n para marcar el fin del gobierno Petro y darle la bienvenida a ...

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    Hace 11 horas | Ya fue reabierto el TÃºnel de Oriente luego del accidente de trÃ¡nsito entre una van de pa...

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    Â¡Urgente! Por un par de tenis se armÃ³ tremenda balacera en Envigado: un presunto ladrÃ³n fue capturado

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