¡Sin paso hacia Girardota! Grave accidente deja un motociclista muerto y colapsa la movilidad desde Bello

Resumen: Por cuenta de la gravedad del accidente y mientras las unidades de criminalística realizan las labores de levantamiento del cuerpo y las respectivas investigaciones para establecer las responsabilidades del choque, la vía se encuentra completamente cerrada.

Minuto30.com .- Un trágico accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la Autopista Norte, en el tramo comprendido entre el municipio de Girardota y los peajes de Trapiche y El Hatillo, generando una grave alteración en la movilidad del Valle de Aburrá.

De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades que atienden la emergencia, el lamentable suceso dejó como saldo una persona fallecida, quien se movilizaba en una motocicleta.

En esta múltiple colisión resultaron implicados tres actores viales:

La motocicleta de la víctima fatal.

Un camión de carga.

Un vehículo oficial perteneciente a Empresas Varias de Medellín (Emvarias).

Cierre total y caos vehicular

Por cuenta de la gravedad del accidente y mientras las unidades de criminalística realizan las labores de levantamiento del cuerpo y las respectivas investigaciones para establecer las responsabilidades del choque, la vía se encuentra completamente cerrada.

Esta contingencia ha provocado un represamiento monumental en el corredor vial. Los reportes de tránsito indican que la congestión vehicular ya se extiende hasta el municipio de Bello, afectando severamente a los conductores y transportadores que buscan salir del área metropolitana hacia el norte del departamento de Antioquia.

Se recomienda a los viajeros y usuarios recurrentes de esta ruta tomar vías alternas, armarse de paciencia y estar atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura y normalización del tránsito en la Autopista Norte.