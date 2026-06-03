Resumen: El futbolista colombiano Jhon Jader Durán, de 22 años, se ha convertido en una auténtica pesadilla para los residentes de una lujosa parcelación, en el municipio de Rionegro.

¡No hay derecho! Un infierno viven los vecinos de Jhon Jader Durán por sus escandalosas fiestas en Rionegro

Minuto30.com .- El futbolista colombiano Jhon Jader Durán, de 22 años, se ha convertido en una auténtica pesadilla para los residentes de una lujosa parcelación en Llanogrande, municipio de Rionegro.

Lo que debería ser un refugio de tranquilidad en el Oriente antioqueño, hoy está convertido en un dolor de cabeza insoportable para decenas de familias.

Decepción en la cancha, descontrol en el vecindario

Tras una temporada bastante modesta en el fútbol ruso con el Zenit de San Petersburgo, club al que llegó cedido por el Al-Nassr y tras su no muy agradable paso por Fenerbahçe y el Aston Villa, Durán regresó al país a mediados de mayo; y luego de recibir el balde de agua fría de no ser convocado a la Selección Colombia para jugar el Mundial, entonces «nadie puede descansar».

En lugar de enfocarse en su carrera profesional, decidió instalarse en su lujosa finca para acabar con la paz de toda una comunidad.

Según las constantes denuncias, hechas públicas por «MiOriente«, la situación es francamente insostenible:

Sin descanso desde el 14 de mayo: Los vecinos denuncian que no han podido tener un solo día de paz ni tranquilidad debido al ruido descontrolado que emana de la propiedad del jugador, de la que «parece más una discoteca que un lugar de reposo» cuentan los afectados.

Arrogancia frente a la autoridad: Aunque la Policía ha acudido al lugar en múltiples ocasiones para atender los angustiosos llamados de la comunidad, al futbolista parece importarle poco o nada. Su gran argumento para atropellar a los demás es que «está en su casa».

¿Desde cuándo el hecho de estar dentro de una propiedad privada le otorga a alguien la licencia para pisotear el derecho al descanso y a la tranquilidad de todo un vecindario? ¡La libertad de uno termina donde empiezan los derechos de los demás!

Vecinos de Jhon Jader exigen que se aplique la ley

Los vecinos del sector, agotados y sintiéndose desamparados, hacen un llamado enérgico y urgente a las autoridades. Exigen que se dejen de paños tibios y hagan valer de manera estricta las sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

No hay derecho a que la prepotencia de una sola persona someta a toda una parcelación al insomnio y al estrés. La ley tiene que ser para todos por igual, sin importar si se trata de un futbolista o de un ciudadano del común.

¡El respeto por el descanso ajeno no se negocia!