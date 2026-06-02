Resumen: Las familias suelen deshacerse de los animales por motivos como mudanzas, falta de paciencia con la energía de un cachorro o la incapacidad para asumir los cuidados especiales

Alerta en Cali: El dramático aumento del abandono animal desborda al Centro de Bienestar Animal

Minuto30.com .- El abandono de perros y gatos en la capital del Valle del Cauca ha encendido las alarmas de las autoridades y defensores de los animales. Esta triste realidad está generando enormes retos para los profesionales del Centro de Bienestar Animal (CBA), quienes enfrentan a diario las consecuencias de la irresponsabilidad humana frente a estos seres sintientes.

A pesar de que el CBA logra entregar en adopción hasta 10 animales por semana, el esfuerzo no es suficiente para contrarrestar la ola de abandonos que inunda las calles de la ciudad.

Las alarmantes cifras del 2026

Más de 400 abandonos: En lo que va del año, centenares de animales de compañía han sido dejados a su suerte. La crisis abarca desde cachorros y mamás gestantes hasta animales en etapa senior.

Desbordamiento de capacidad: Carmen Elena Domínguez, directora técnica de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), advierte que el índice de abandono supera con creces las cifras de adopción, generando una compleja situación de sobrepoblación en las instalaciones del CBA.

El impacto invisible: Más allá de la calle

El abandono no solo expone a los animales a los peligros físicos de la calle, sino que les causa un profundo trauma psicológico. Miguel Ángel Burbano Vegas, líder de Servicios Veterinarios de la Uaepa, explica que el sufrimiento va mucho más allá de lo clínico.

El golpe emocional: Muchos de estos animales ya tenían un vínculo afectivo. Ser arrancados de sus hogares para ser dejados en la calle o abandonados a las puertas del CBA les genera episodios de miedo, estrés y soledad extrema. Su rehabilitación integral toma tiempo y requiere gran esfuerzo profesional.

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Las excusas del abandono: Según Burbano, las familias suelen deshacerse de los animales por motivos como mudanzas, falta de paciencia con la energía de un cachorro o la incapacidad para asumir los cuidados especiales que requiere un paciente adulto mayor.

El llamado de los expertos: Adopción y tenencia responsable

Desde la Uaepa, el mensaje para la ciudadanía es claro y contundente: un animal de compañía es un compromiso para toda la vida.

No compres, adopta: Antes de fomentar el comercio, dale una segunda oportunidad a un animal rescatado.

Esteriliza: Es la principal herramienta para frenar la sobrepoblación, especialmente ante la llegada constante de camadas indeseadas.

Asume la responsabilidad: Llevar una vida a casa implica garantizarle un buen entorno, alimentación adecuada, cuidados veterinarios y amor incondicional hasta el final de sus días.