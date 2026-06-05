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    Nuevo corredor pedagógico conecta a niños con el arte en Medellín

    Un mural, una huerta urbana y un corredor pedagógico están transformando la experiencia de decenas de niños en el centro de Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Nuevo corredor pedagógico conecta a niños con el arte en Medellín

    Resumen: Buen Comienzo, junto a aliados públicos y privados, creó un corredor pedagógico y un mural en el entorno del Museo de Antioquia para fortalecer el aprendizaje de 50 niñas y niños.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La estrategia Buen Comienzo continúa fortaleciendo los espacios destinados a la primera infancia en Medellín. En esta oportunidad, la entidad consolidó una alianza con las fundaciones Femsa y Oasis Urbano para intervenir el entorno del Centro Infantil Casa del Encuentro Museo de Antioquia, beneficiando a 50 niñas y niños que reciben atención integral en este lugar.

    La iniciativa incluyó la construcción de un corredor pedagógico y la creación de un mural inspirado en especies nativas de fauna y flora colombiana, además de la adecuación de una huerta urbana y la entrega de dotación para fortalecer las actividades formativas y de exploración.

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    Según la Alcaldía, estas acciones hacen parte de la estrategia Lugares Amigables para la Primera Infancia (LAPIS), cuyo objetivo es transformar espacios cotidianos en escenarios de aprendizaje, juego y desarrollo para los menores.

    Uno de los principales componentes del proyecto fue la puesta en funcionamiento del corredor pedagógico, diseñado para conectar el centro infantil con la Casa del Encuentro Museo de Antioquia.

    Este espacio incorpora elementos sensoriales, textiles y educativos que buscan enriquecer las experiencias de aprendizaje y estimular la curiosidad de las niñas y los niños.

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    La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, señaló que la transformación de los entornos urbanos permite que la ciudad también se convierta en un escenario educativo y de cuidado para la infancia.

    Asimismo, destacó que el corredor pedagógico fue construido a partir de las ideas y los imaginarios de los propios menores, quienes participaron en el proceso de diseño.

    Además de mejorar las condiciones del entorno, la intervención busca acercar a las niñas y niños al arte y la cultura desde edades tempranas, aprovechando la cercanía con el Museo de Antioquia para ampliar sus experiencias educativas y fortalecer el vínculo con el territorio y las expresiones culturales de la ciudad.

    Nuevo corredor pedagógico conecta a niños con el arte en Medellín

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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