Resumen: El anuncio de este premio llega en un momento de altísima expectativa, pues Messi se encuentra actualmente concentrado con la selección argentina, preparándose para hacer historia al disputar su sexta Copa del Mundo.

Leo Messi suma otra corona: Galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Minuto30.com .- A pocos días de iniciar su camino en el Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, ha sido reconocido en España con uno de los galardones internacionales más prestigiosos del mundo: el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Más allá de los goles: El fallo del jurado

El jurado encargado de la concesión, reunido este miércoles 3 de junio en Oviedo, no solo destacó su innegable impacto y éxito en las canchas, sino su enorme dimensión humana y social.

El astro de 38 años fue elegido unánimemente por su «deslumbrante talento» y «excepcional trayectoria». Además, el acta oficial hizo especial énfasis en su faceta fuera del terreno de juego:

“Leo Messi se ha ganado el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, así como por su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

El jugador más exitoso de todos los tiempos

Con este galardón, el actual jugador del Inter Miami CF consolida su legado deportivo como una figura irrepetible en la historia del deporte mundial. Entre los méritos que avalaron su candidatura destacan:

47 títulos oficiales: Incluyendo la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, dos Copas América, cuatro Ligas de Campeones de la UEFA y múltiples campeonatos de liga (con el FC Barcelona y el PSG).

Dominio individual: Ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro continentales y múltiples galardones The Best y Laureus.

Leyenda azulgrana: Es el jugador con más goles (672), más partidos, más victorias y más títulos (35) en los casi 126 años de historia del FC Barcelona.

Lo que viene: El último baile y la ceremonia oficial

El anuncio de este premio llega en un momento de altísima expectativa, pues Messi se encuentra actualmente concentrado con la selección argentina, preparándose para hacer historia al disputar su sexta Copa del Mundo.

El «10» argentino tomará el relevo de la leyenda del tenis, Serena Williams (ganadora en 2025). La ceremonia oficial de entrega se llevará a cabo el próximo viernes 23 de octubre de 2026 en Oviedo, España, en un acto solemne que será presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía.