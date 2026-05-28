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Resumen: La Policía Nacional desmanteló en Cali una presunta armería clandestina que operaba en los barrios Miraflores y Colseguros. En los allanamientos fueron incautados un fusil M-16, piezas de armamento, proveedores, equipos de comunicación y maquinaria utilizada para modificar armas, además de la captura de un hombre de 28 años. Las autoridades señalaron que estas redes ingresaban partes de armas al país mediante envíos ocultos en objetos comunes para luego ensamblarlas y venderlas a estructuras criminales.

¡Ingresaban por piezas! Desmantelan peligrosa armería clandestina que surtía a criminales en Cali

La Policía Nacional adelantó dos diligencias de allanamiento en la ciudad de Cali que permitieron descubrir el funcionamiento de una presunta armería clandestina, la cual estaría dedicada a la modificación y adecuación ilegal de armamento destinado a estructuras criminales que operan en la capital vallecaucana y en el departamento del Valle del Cauca.

Los operativos se desarrollaron en los barrios Miraflores y Colseguros, donde las autoridades lograron la incautación de armas de fuego, piezas de fusil, equipos de comunicación y la captura de un hombre que, al parecer, estaría vinculado con estas actividades ilícitas.

En el primer procedimiento, realizado en el barrio Miraflores, los uniformados encontraron un fusil tipo M-16 de fabricación estadounidense, junto a cerca de 150 piezas y componentes para armas largas, entre los que se incluían mecanismos de disparo, resortes, culatas y proveedores. Además, en el inmueble fueron halladas 34 alimentadoras para este tipo de armamento, dos equipos de comunicación y maquinaria industrial utilizada para el ajuste y modificación de armas.

Material y maquinaria para modificación de armas

Durante la inspección también se evidenció la presencia de tornos y herramientas especializadas, lo que reforzaría la hipótesis de que el lugar funcionaba como un punto de ensamblaje y adecuación de armamento de manera ilegal.

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En una segunda intervención realizada en el barrio Colseguros, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 28 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En este procedimiento se le incautó una pistola, dos proveedores con munición y cuatro dispositivos móviles. Según la información preliminar, el capturado estaría relacionado directamente con la armería ilegal detectada en el primer allanamiento.

Así operaria el envío de armas al país

De acuerdo con las investigaciones, este tipo de armamento ingresaría al país mediante la modalidad de courier o envíos urgentes, camuflado en electrodomésticos, herramientas, equipos electrónicos e incluso juguetes.

Las autoridades han señalado que estas piezas suelen ser enviadas por separado y posteriormente ensambladas en el lugar de destino para su comercialización en el mercado ilegal.

Asimismo, se ha identificado que redes criminales reclutan o contactan a personas en condición de vulnerabilidad económica, a quienes ofrecen pequeñas sumas de dinero para recibir los envíos, exponiéndolas así a procesos judiciales por delitos relacionados con el tráfico de armas.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró que estas acciones hacen parte de las estrategias para desarticular estructuras criminales dedicadas al fortalecimiento ilegal del armamento en la región y afectar sus cadenas de abastecimiento.