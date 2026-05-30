¡Cali, un destino para todos! La ciudad recibe la certificación internacional Tour4All por su turismo accesible

Resumen: Este importante avance posiciona a Cali como un destino pionero en la eliminación de barreras y en la construcción de experiencias turísticas más incluyentes
Minuto30.com .- Cali sigue consolidándose como una ciudad preparada para recibir a todas las personas sin barreras. La capital vallecaucana ha sido reconocida oficialmente con la certificación internacional Tour4All, un prestigioso distintivo que acredita a los destinos turísticos que promueven condiciones de accesibilidad, inclusión y atención para visitantes con diferentes necesidades y capacidades.
Respaldo nacional e internacional
Este importante avance posiciona a Cali como un destino pionero en la eliminación de barreras y en la construcción de experiencias turísticas más incluyentes. La certificación hace parte de una gran iniciativa articulada por:
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
FONTUR.
FUMDIR.
Impulsa Igualdad de España (organización internacional experta en turismo accesible).
La voz de la administración local
La administración municipal, bajo la directriz del alcalde Alejandro Eder, celebró este hito que fortalece la competitividad y amplía las oportunidades para recibir a más turistas nacionales e internacionales.
«La accesibilidad es un factor fundamental para construir una oferta turística más competitiva e incluyente. Este reconocimiento demuestra que Cali está preparada para recibir a todas las personas y que seguimos avanzando en el fortalecimiento de nuestros atractivos y servicios para brindar experiencias de calidad. Este es un logro que beneficia a residentes, visitantes y a todo el ecosistema turístico de la ciudad», afirmó María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali.
Los 20 atractivos turísticos certificados con el sello Tour4All
Además del reconocimiento global al destino, 20 espacios representativos de la ciudad (entre culturales, recreativos, deportivos, naturales y gastronómicos) fueron certificados individualmente por su compromiso con la accesibilidad:
Centro Comercial Unicentro.
Yawa Parque Temático.
Museo La Tertulia.
Centro Comercial Chipichape.
Centro Comercial Mall Plaza.
Iglesia La Ermita.
Plaza de Cayzedo.
Ecoparque de la Biodiversidad COP16 (Pance).
Ecoparque Cristo Rey.
Zoológico de Cali.
Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Teatro Municipal Enrique Buenaventura.
Bulevar del Río.
Plazoleta Jairo Varela.
Hotel Kreenty.
MIO Cable.
Mirador Sebastián de Belalcázar.
Feria Internacional del Libro de Cali.
Zona Gastronómica Granada.
USC Arena.
