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Resumen: La Tienda Creativa busca que su mensaje trascienda el espacio físico de la nueva valla publicitaria y logre consolidarse como un llamado digital

«Llegó la hora de ponernos la camiseta»: La Tienda Creativa en Medellín estrena valla para incentivar el voto

Minuto30.com .- La agencia La Tienda Creativa, con sede en la ciudad de Medellín, ha revelado su más reciente iniciativa cívica a través de una nueva valla publicitaria. Con un mensaje contundente, emotivo y patriótico, la campaña busca concientizar a los colombianos sobre la importancia y el poder de la participación electoral.

El poderoso mensaje detrás de la campaña

A través de sus redes sociales institucionales, la agencia compartió el manifiesto que acompaña el lanzamiento de esta valla, destacando el voto no solo como un mecanismo democrático, sino como la principal herramienta de expresión ciudadana:

«Votar es un derecho, votar es un deber, votar es la mejor arma para manifestarte. ¡Cada voto suma, cada voto cuenta!»

El mensaje advierte de forma directa que las decisiones que se tomen en las urnas definirán el rumbo del país para «nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos».

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El ‘país milagro’: Invita a la ciudadanía a creer en el potencial de una Colombia próspera y construir ese «país posible» que todos anhelan.

Unidad nacional: Utilizando una analogía deportiva muy arraigada en la cultura colombiana, afirman que «llegó la hora de elegir, llegó la hora de jugar, pongámonos todos la camiseta».

Con el impulso de las etiquetas #Votemos y #PongamonosLaCamiseta, La Tienda Creativa busca que su mensaje trascienda el espacio físico de la nueva valla publicitaria y logre consolidarse como un llamado digital que movilice a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio por Colombia.