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Resumen: las entradas que sean retornadas al club volverán a estar a disposición del público general

¿Compró boleta para la final y no quiere ir? Nacional le devuelve la platica: acá le contamos cómo

Minuto30.com .- El duro golpe anímico que representó la derrota 3-0 frente al Junior de Barranquilla en el partido de ida ha llevado a las directivas de Atlético Nacional a tomar una decisión poco habitual. Buscando respaldar a su afición en este difícil momento deportivo, el equipo ‘verdolaga’ anunció oficialmente la apertura de un proceso de reembolso para quienes deseen devolver sus entradas.

Bajo el mensaje «Porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio», la institución detalló las pautas para que los seguidores que adquirieron sus boletas a través de la plataforma oficial del club puedan recuperar su dinero si deciden no asistir al compromiso de vuelta.

Plazos y canales para solicitar el reembolso

Los aficionados que opten por reversar su compra deben tener en cuenta las siguientes indicaciones establecidas por el equipo:

Fecha límite: El plazo máximo para radicar la solicitud de devolución es este viernes 5 de junio a las 10:00 p. m.

Procedimiento: El paso a paso, junto con los términos y condiciones del proceso, se encuentran detallados en el portal oficial tribunaverde.com.

Línea de atención: Para resolver dudas adicionales o requerir asistencia en el trámite, el club habilitó la línea de contacto 3136220438.

¿Qué pasará con las boletas devueltas?

A pesar del adverso marcador global, el equipo espera contar con el acompañamiento de la hinchada que aún confía en la remontada. Por ello, las entradas que sean retornadas al club volverán a estar a disposición del público general bajo las siguientes condiciones:

Fecha de reapertura: Sábado 6 de junio a partir de las 9:00 a. m.

Plataforma de venta: La compra se podrá realizar exclusivamente a través de tribunaverde.com y la disponibilidad estará sujeta hasta agotar existencias.

¿Cuándo se juega la final?

El partido de vuelta se disputará el próximo lunes festivo a las 5 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot.