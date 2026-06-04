¡Se armó la de Troya en Bogotá! Comunidad enfrentó a golpes a presuntos ladrones tras intento de robo

Lo que parecía ser un nuevo caso de hurto callejero en el occidente de Bogotá terminó con dos personas capturadas, un ciudadano lesionado y una multitud interviniendo para impedir la fuga de los presuntos responsables.

El hecho se registró en el sector de Ciudadela Colsubsidio, en la localidad de Engativá, donde dos hombres que se desplazaban en motocicleta habrían intentado despojar de su celular a un peatón que transitaba por la zona.

De acuerdo con información revelada por El Ojo de la Noche, de Blu Radio, la reacción de la víctima cambió por completo el desarrollo de los acontecimientos. En las imágenes conocidas por ese medio se observa cómo el ciudadano enfrenta a los supuestos asaltantes en medio del intento de robo.

La reacción de la víctima

Según el registro audiovisual, el hombre se abalanzó sobre los ocupantes de la motocicleta, una maniobra que provocó que perdieran el control del vehículo y terminaran cayendo sobre la vía.

La situación fue advertida por vecinos y transeúntes que se encontraban cerca del lugar. Al percatarse de lo sucedido, varias personas se acercaron rápidamente y rodearon a los sospechosos para impedir que escaparan.

Los señalados intentaron abandonar la zona en medio del caos generado tras la caída, pero la reacción de la comunidad frustró cualquier posibilidad de huida. Decenas de ciudadanos permanecieron alrededor de ellos mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

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Disparo en medio de la huida

En medio de los momentos de tensión y mientras intentaban librarse de quienes los retenían, uno de los presuntos delincuentes accionó un arma traumática e hirió al ciudadano que había opuesto resistencia al robo.

La víctima recibió una lesión en el abdomen, situación que obligó a una atención médica inmediata. Pese a la gravedad del incidente, las autoridades señalaron posteriormente que las heridas no comprometieron órganos vitales ni pusieron en riesgo su vida.

La rápida reacción de uniformados permitió controlar la situación y rescatar a los dos hombres que habían sido retenidos por la comunidad. Durante el procedimiento también fue incautada el arma traumática que presuntamente fue utilizada durante los hechos.

El teniente coronel Javier Cárdenas, oficial de inspección de la Policía, explicó que los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones.

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“Posteriormente, en su huida, la comunidad logra atrapar a estos individuos, y en la rápida reacción de la Policía se captura a los sujetos, se incauta el arma traumática, y en este momento están siendo judicializados tanto por el porte del arma como por el hurto”, indicó el oficial.

#OjoDeLaNoche | En el barrio Ciudadela Colsubsidio los vecinos frustraron un robo. Delincuentes en moto intentaron robar a un peatón y casi son linchados. Siga la señal en vivo 👉 https://t.co/Bhhj4y70i1 pic.twitter.com/l7Ohw787uV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 4, 2026

Tras ser estabilizado, el ciudadano lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. Según el reporte entregado por las autoridades, su evolución ha sido favorable y permanece fuera de peligro.

“Afortunadamente esta persona es trasladada de manera inmediata al centro asistencial y de acuerdo al reporte de los galenos no reviste compromiso para su vida”, agregó el uniformado.

Investigación en curso

Entretanto, los dos capturados enfrentan un proceso de judicialización por los delitos que les sean imputados por las autoridades competentes.

La motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos también resultó con daños considerables luego de la caída y de los incidentes registrados durante la intervención ciudadana.

Las autoridades continúan recopilando elementos de prueba y revisando el material audiovisual conocido sobre el caso para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos en este sector de la capital del país.