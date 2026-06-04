Resumen: Esta segunda fase entra a complementar la compra inicial de 45 buses públicos (valorados en 45 mil millones de pesos) que ya había sido ordenada por la entidad, marcando el inicio de la recuperación del MIO.

¡Unos a diésel y otros eléctricos! Cali avanza en la compra de 340 nuevos buses para renovar el MIO

Minuto30.com .- La ciudad de Cali da un paso decisivo hacia la recuperación de su transporte masivo. La Administración Distrital anunció la segunda fase del proceso de renovación del Masivo Integrado de Occidente (MIO), la cual contempla la adquisición de 340 buses nuevos con el firme objetivo de mejorar la frecuencia, la confiabilidad y la comodidad del servicio para los usuarios.

Una millonaria inversión en manos del Concejo

Para materializar esta ambiciosa compra, la Alcaldía radicó un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Cali. En el documento, se solicita la autorización de vigencias futuras ordinarias por un valor de 285 mil millones de pesos, recursos que se cargarían al presupuesto del año 2027. La viabilidad de esta solicitud será estudiada y debatida durante las actuales sesiones ordinarias.

La nueva flota proyectada estará compuesta por:

274 buses a diésel con tecnología Euro VI, orientada a la reducción de emisiones.

66 buses 100 % eléctricos.

Esta inyección de parque automotor busca reemplazar de manera progresiva los vehículos más antiguos que hoy transitan por la ciudad, disminuyendo la contaminación y optimizando la operación del sistema.

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El salto hacia una flota 100 % pública

Un aspecto diferenciador e histórico de este proyecto es el cambio de modelo: los nuevos vehículos serán de propiedad pública y estarán bajo el control directo de Metro Cali. Aunque su conducción y mantenimiento se articularán con los actuales concesionarios bajo estrictas condiciones contractuales, los buses pasarán a ser activos patrimoniales de la ciudad.

«Sabemos que los usuarios quieren un MIO que pase con más frecuencia, que sea más cómodo y que les dé confianza. Esta inversión apunta en esa dirección: más buses para mejorar el servicio y para que los caleños vuelvan a creer (…) Con este proyecto seguimos consolidando un modelo de flota pública», enfatizó Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali.

Estrategia integral a un paso de la meta

Esta segunda fase entra a complementar la compra inicial de 45 buses públicos (valorados en 45 mil millones de pesos) que ya había sido ordenada por la entidad, marcando el inicio de la recuperación del MIO.

Con la suma de estos vehículos, logrando un total de 385 buses públicos, la capital vallecaucana alcanzaría el 96,5 % de cumplimiento de la meta de 400 buses fijada en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027. Esta renovación vehicular es apenas uno de los pilares de una estrategia más amplia que también abarca la reorganización operacional, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura de las estaciones.