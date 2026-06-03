Más de 300 cambuches desmontados: Puente Aranda intensifica operativos de seguridad

Resumen: La Alcaldía Local de Puente Aranda liderará un nuevo patrullaje interinstitucional en sectores priorizados de la localidad. En 2026 ya se han realizado 248 operativos y desmontado 327 cambuches.

La Alcaldía Local de Puente Aranda anunció un nuevo patrullaje interinstitucional que recorrerá este martes 3 de junio diferentes sectores de la localidad como parte de la estrategia Bogotá Camina Segura, con el objetivo de fortalecer la seguridad, prevenir delitos y recuperar espacios públicos para la comunidad.

El recorrido incluirá zonas industriales, comerciales y residenciales, finalizando en el corredor del Canal Comuneros, uno de los sectores priorizados por las autoridades debido a las problemáticas relacionadas con ocupación indebida del espacio público y seguridad ciudadana.

En la actividad participarán el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Gaula Cundinamarca, la Policía Comunitaria y la Policía Cívica, entidades que apoyarán las acciones de control territorial y acompañamiento a la ciudadanía.

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Las autoridades informaron que durante los primeros cinco meses de 2026 se han realizado 248 operativos de control en distintos sectores de la localidad, logrando intervenir 597 puntos considerados críticos para la seguridad y la convivencia.

Entre los principales resultados reportados se encuentra el desmonte de 327 cambuches, la recuperación de más de 21.600 metros cuadrados de espacio público y el retiro de 1.013 metros cúbicos de residuos. Asimismo, se han realizado 1.739 acciones de sensibilización dirigidas a habitantes de calle.

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También destacaron la incautación de 78 armas cortopunzantes, la realización de 48 operativos de registro y control en 70 puntos de la localidad y la orientación de cerca de 4.000 ciudadanos en temas relacionados con convivencia y prevención.

Otro de los frentes de trabajo ha sido el fortalecimiento de los entornos escolares seguros. En lo corrido del año se han efectuado 154 acompañamientos a instituciones educativas y 137 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales, dejando como resultado 70 cierres temporales por incumplimientos normativos.

El Canal Comuneros será uno de los principales focos de intervención durante el patrullaje. En este corredor funcionan actualmente Puestos de Atención Comunitaria (PAC) en los barrios Veraguas y Pensilvania, desde donde se busca fortalecer la presencia institucional, evitar la acumulación de residuos y brindar atención a población vulnerable.

Con estas acciones, la Alcaldía Local de Puente Aranda busca seguir avanzando en la recuperación de espacios públicos y en el fortalecimiento de la seguridad en uno de los sectores más importantes de la capital del país.

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