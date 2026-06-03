Resumen: Un docente fue capturado en Cali mediante orden judicial por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una niña de 9 años. La detención se realizó mientras cumplía funciones como jurado de votación durante una jornada electoral. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en 2025 en un salón de clases, y el implicado ya fue dejado a disposición de la Fiscalía para continuar el proceso judicial.

Dictaba Ética y Valores, pero lo buscaban por abusador: cayó docente en puesto de votación en Cali

Un docente fue capturado en la ciudad de Cali por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra una menor de 9 años, según informaron las autoridades judiciales. La detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un juez competente.

El procedimiento tuvo lugar en una institución educativa de la capital del Valle del Cauca, donde el hombre se encontraba cumpliendo funciones como jurado de votación durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado se desempeñaba como profesor del área de Ética y Valores en un colegio de la ciudad, donde habría trabajado durante aproximadamente seis años.

Investigación y contexto del caso

Las indagaciones señalan que los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2025 dentro de un salón de clases. A partir de la denuncia presentada, se inició un proceso investigativo que incluyó la recolección de material probatorio y permitió avanzar hacia la expedición de la orden de captura.

Las autoridades explicaron que, en el marco de las labores judiciales, se habrían identificado conductas de carácter sexual contra la menor en el entorno escolar.

El general Óscar Mauricio Rico, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, entregó detalles del proceso y afirmó:

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“El victimario presuntamente, realizaba tocamientos, indebidos y acoso sexual a una menor de tan sólo nueve años de edad al interior del salón de clases. Se necesitaron cinco meses de investigación para la recolección de pruebas por lo que los otros funcionarios lograron establecer la presunta responsabilidad de este hombre”.

Antecedentes del capturado

Durante la verificación de antecedentes en los sistemas de información judicial, las autoridades establecieron que el detenido registra dos anotaciones vigentes relacionadas con delitos de carácter sexual.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá continuar el proceso judicial correspondiente, que incluye la legalización de la captura, la imputación de cargos y la definición de su situación jurídica.

Llamado de las autoridades

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de las líneas institucionales habilitadas.

Finalmente, las autoridades señalaron que estos procesos hacen parte de las acciones de control e investigación frente a delitos que afectan a menores de edad en el país.