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    Caen ocho presuntos integrantes de ‘Los Indios’ tras operativo en el nororiente de Cali

    Las autoridades incautaron drogas, dinero en efectivo y varios elementos utilizados en la actividad ilegal.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Condenaron a integrantes de la red criminal 'Altos de la Virgen' y a su cabecilla alias ‘Pajitas'
    Foto de archivo.
    Caen ocho presuntos integrantes de ‘Los Indios’ tras operativo en el nororiente de Cali

    Resumen: Ocho personas señaladas de integrar la estructura delincuencial ‘Los Indios’ fueron judicializadas en Cali por su presunta participación en actividades de microtráfico. Durante varios allanamientos, las autoridades incautaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, celulares y otros elementos relacionados con la investigación. Por decisión judicial, los implicados fueron enviados a centros carcelarios mientras avanza el proceso en su contra.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo adelantado por las autoridades en el nororiente de Cali permitió la judicialización de ocho personas que serían presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Indios’, grupo señalado de participar en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en distintos sectores de la capital vallecaucana.

    La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Julián Arévalo, Michel Rivera, Antonio Arévalo, Claudia Parra, Yeferson Solís, Laura Silva, Andrea Vélez y Jairo Rodríguez, quienes fueron vinculados a una investigación por su presunta participación en esta organización.

    De acuerdo con las indagaciones adelantadas por el ente acusador, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los ahora procesados estarían involucrados en actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes en la Comuna 6 de Cali.

    Capturas durante allanamientos

    Las detenciones se llevaron a cabo el pasado 26 de mayo en medio de una serie de diligencias de registro y allanamiento realizadas en diferentes puntos de la ciudad.

    En total fueron ejecutados seis procedimientos judiciales en los que participaron investigadores del CTI, con apoyo de unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional.

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    Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron hacer efectivas las capturas y recopilar elementos que hacen parte del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía.

    Incautaciones durante el operativo

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    Durante los allanamientos también fueron encontrados distintos elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

    Entre el material incautado figuran cantidades de cocaína y marihuana, además de implementos que, según la investigación, serían utilizados para la dosificación y distribución de las sustancias.

    Asimismo, fueron hallados 24 teléfonos celulares, 10 memorias USB y tarjetas SD, dos chalecos antibalas y más de 33 millones de pesos en efectivo.

    Todos estos elementos serán analizados dentro del proceso judicial para establecer su posible relación con las actividades que son materia de investigación.

    Los delitos imputados

    Tras presentar a los capturados ante la justicia, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Luego de evaluar los elementos expuestos por el ente acusador, un juez determinó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los ocho procesados, quienes deberán continuar enfrentando el proceso judicial desde centros carcelarios.

    Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones relacionadas con esta estructura delincuencial y su presunta participación en actividades de microtráfico en la capital del Valle del Cauca.


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