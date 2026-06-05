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    Tragedia bajo tierra: hallan cuatro muertos tras explosión en mina ilegal de Sutatausa, Cundinamarca

    Mientras los organismos de socorro continúan la búsqueda de mineros atrapados, las autoridades reportan cuatro muertos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tragedia bajo tierra: hallan cuatro muertos tras explosión en mina ilegal de Sutatausa
    Tragedia bajo tierra: hallan cuatro muertos tras explosión en mina ilegal de Sutatausa, Cundinamarca

    Resumen: Cuatro cuerpos han sido recuperados tras la explosión en mina ocurrida en Sutatausa. Las autoridades continúan buscando a tres trabajadores atrapados y confirmaron que el yacimiento no tenía permisos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las labores de rescate continúan en Sutatausa, Cundinamarca, luego de la explosión en mina registrada en el sector de Las Peñas de Boquerón.

    Las autoridades confirmaron que entre el jueves y este viernes, fueron recuperados cuatro cuerpos sin vida, mientras continúan los esfuerzos para ubicar a otros trabajadores que permanecen atrapados.

    De acuerdo con el capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, al momento de la emergencia había ocho mineros realizando labores en el interior del yacimiento. Hasta ahora, el balance oficial da cuenta de cuatro fallecidos y un trabajador rescatado con vida.

    El sobreviviente fue evacuado durante la jornada del jueves 4 de junio y posteriormente trasladado a un centro asistencial de la región, donde recibe atención médica.

    Entretanto, los organismos de socorro mantienen las operaciones para localizar a los tres mineros que aún no han sido encontrados tras la explosión en mina.

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    Las tareas de búsqueda se han visto dificultadas por las condiciones al interior del socavón. Según informó la secretaria de Minas de Cundinamarca, Sandra Fonseca, los equipos de emergencia han intentado ingresar por diferentes puntos para facilitar el rescate, además de implementar maniobras para reducir la concentración de gases acumulados.

    Otro aspecto revelado por las autoridades es que el lugar donde ocurrió la explosión en mina no contaba con los permisos requeridos para operar.

    Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades continúan evaluando las causas de la emergencia y las condiciones en las que se desarrollaban las actividades extractivas en el lugar.

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