¡Con pronóstico reservado! En Cali, niña indígena de 4 años abusada sexualmente por un «monstruo» de 28 años

Resumen: El individuo de 28 años fue capturado en el sitio. Al verificar su identidad, las autoridades se encontraron con un historial indignante: el agresor ya contaba con anotaciones judiciales por el delito de acto sexual violento, además de antecedentes por lesiones personales

Minuto30.com .- Cali se encuentra conmocionada tras conocerse uno de los crímenes más atroces de los últimos meses. Las autoridades confirmaron la captura en flagrancia de un sujeto de 28 años, señalado de secuestrar y abusar sexualmente de una niña indígena de apenas cuatro años de edad.

El cruel engaño: Así secuestró a la menor

De acuerdo con el reporte oficial, el criminal se aprovechó de la vulnerabilidad de la familia para ejecutar su plan. Los hechos se desarrollaron en la siguiente secuencia:

La menor se encontraba junto a su madre y su hermano mayor en la plazoleta de San Francisco, centro de Cali, pidiendo ayudas económicas. Allí, el sujeto se les acercó y convenció a la madre de acompañarlo a un supermercado bajo la falsa promesa de comprarles víveres.

La mujer accedió y se movilizó con él en una motocicleta. Primero, se dirigieron al barrio El Calvario, donde dejaron al niño mayor en su lugar de residencia.

Posteriormente, llegaron a una tienda en el barrio Aranjuez. El agresor le entregó dinero a la madre y le indicó que entrara a comprar lo que necesitaba. En ese preciso instante de distracción, el hombre aceleró y escapó con la pequeña de cuatro años hacia la zona de ladera de la ciudad.

Rescate y estado de salud de la pequeña

El sujeto llevó a la niña hasta una vivienda ubicada en el barrio Los Chorros, donde la mantuvo secuestrada y perpetró el abuso sexual.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

El llanto desesperado de la menor alertó a los vecinos del sector, quienes no dudaron en dar aviso inmediato a la Policía. Las patrullas, que ya habían desplegado un operativo de búsqueda gracias a la rápida denuncia de la madre, llegaron al lugar y lograron rescatarla.

«La menor fue trasladada de manera inmediata a la clínica Valle del Lili, donde un equipo médico especializado activó la ruta de atención integral para el restablecimiento de sus derechos. Desafortunadamente, su pronóstico de salud es reservado», confirmó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Capturado con un oscuro prontuario

El individuo de 28 años fue capturado en el sitio. Al verificar su identidad, las autoridades se encontraron con un historial indignante: el agresor ya contaba con anotaciones judiciales por el delito de acto sexual violento, además de antecedentes por lesiones personales e injuria por vías de hecho.

«Nuestros niños son sagrados»: El fuerte llamado del Alcalde Eder

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de sus redes sociales, rechazando categóricamente este atroz crimen y exigiendo la máxima condena para el responsable:

«Desde la Alcaldía de Cali rechazamos con absoluta contundencia el aberrante caso de abuso del que fue víctima una menor de edad indígena. (…) Ninguna niña, ningún niño, debería sufrir una atrocidad semejante. Estos hechos nos indignan, nos duelen y exigen una respuesta ejemplar. Por eso, hago un llamado a la Rama Judicial para que este caso avance con celeridad y para que sobre este violador recaiga todo el peso de la ley colombiana».