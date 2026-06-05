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Resumen: La Policía recuperó cuatro motocicletas reportadas como robadas tras seguir la señal GPS de uno de los vehículos hasta una vivienda en Kennedy. En el inmueble, donde funcionaba una peluquería, también fueron halladas placas desarmadas, por lo que las autoridades investigan si el lugar era utilizado para almacenar y desguazar motos hurtadas.

¡La fachada era una peluquería! Así funcionaba el desguazadero de motos camuflado en Kennedy

Lo que parecía ser un establecimiento comercial dedicado al cuidado personal terminó convirtiéndose en una pieza clave dentro de una investigación relacionada con el hurto de motocicletas en Bogotá.

Un operativo de la Policía Nacional permitió recuperar cuatro motocicletas que habían sido reportadas como robadas y que se encontraban ocultas en una vivienda ubicada en el barrio Las Palmitas, en la localidad de Kennedy.

El hallazgo fue posible gracias al seguimiento realizado a una de las motocicletas hurtadas, la cual contaba con un dispositivo de geolocalización. La señal emitida por el sistema GPS condujo a los uniformados hasta el inmueble donde finalmente fueron encontrados los vehículos.

El rastreo llevó a los policías hasta una vivienda

Tras ubicar el punto señalado por el dispositivo, los policías adelantaron las verificaciones correspondientes y lograron acceder a la propiedad con autorización de la dueña del inmueble.

Según se conoció, la propietaria manifestó a las autoridades que la vivienda se encontraba arrendada a varios ciudadanos extranjeros.

Durante la inspección, los uniformados descubrieron que en el primer piso funcionaba una peluquería. Sin embargo, al revisar otras áreas del lugar encontraron elementos que despertaron sospechas sobre las verdaderas actividades que se estarían desarrollando en el inmueble.

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Fue allí donde aparecieron las cuatro motocicletas que figuraban como hurtadas, las cuales permanecían ocultas dentro de la vivienda.

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Sospechas de un posible desguazadero

Además de los vehículos recuperados, las autoridades encontraron placas desarmadas, un elemento que podría estar relacionado con la alteración de la identificación de automotores.

Este hallazgo fortaleció la hipótesis de que el lugar no solo era utilizado para almacenar motocicletas robadas, sino que también podría estar siendo empleado para el desmonte o desguace de estos vehículos.

Aunque las investigaciones continúan, los elementos encontrados en el sitio serán fundamentales para establecer con exactitud qué actividades se realizaban al interior del inmueble y quiénes estarían detrás de ellas.

Vehículos serán devueltos a sus propietarios

Las cuatro motocicletas recuperadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los procedimientos necesarios para entregarlas nuevamente a sus dueños.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para determinar si existen más personas involucradas y establecer si el inmueble era utilizado de manera sistemática para actividades relacionadas con el hurto de automotores.

La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa que pueda afectar la seguridad de los barrios y colaborar con las investigaciones a través de la Línea 123 o mediante el cuadrante y el CAI más cercano.