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Resumen: Terminales Medellín proyecta la movilización de 3,6 millones de viajeros durante las vacaciones de mitad de año. Autoridades reforzaron controles y medidas de seguridad.

¡Se viene el éxodo! Más de 3 millones de viajeros pasarán por las terminales de Medellín

Las Terminales de Transporte de Medellín pusieron en marcha un plan especial de operación para atender la temporada de vacaciones de mitad de año, periodo en el que se estima la movilización de cerca de más de 3 millones de viajerosy aproximadamente 306.000 vehículos entre el 5 de junio y el 31 de julio.

Con el aumento esperado en la demanda de transporte terrestre, la entidad activó diferentes estrategias para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de las terminales Norte y Sur.

Entre las medidas implementadas se encuentra la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), en coordinación con la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las empresas transportadoras.

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El objetivo de este espacio es fortalecer el monitoreo de las operaciones y facilitar una respuesta oportuna frente a cualquier eventualidad que pueda afectar a los viajeros durante la temporada.

Las autoridades también anunciaron el fortalecimiento de los controles de seguridad dentro de las terminales. Las acciones estarán dirigidas a prevenir delitos como el microtráfico de estupefacientes, el tráfico ilegal de flora y fauna y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las autoriadades hicieron un llamado a los viajeros para que adquieran los tiquetes únicamente en taquillas autorizadas o a través de las plataformas oficiales de las empresas transportadoras.

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Asimismo, recomendaron llegar con al menos una hora de anticipación, evitar abordar vehículos fuera de las terminales y mantener bajo vigilancia permanente sus pertenencias.

Entre los destinos nacionales con mayor demanda se encuentran Bogotá, Cali, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta y las ciudades del Eje Cafetero.

En Antioquia, los municipios más solicitados son Necoclí, Rionegro, Guarne, El Carmen de Viboral, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Jardín.

La alcaldía de Medellín invitó a los usuarios a programar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos y disfrutar de una temporada de viaje segura.

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