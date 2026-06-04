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Resumen: Ante la escalada de los hechos a las afueras del recinto político, la organización hizo un requerimiento directo

¡Atención! Hordas de petristas atacan la sede de Abelardo de la Espriella en Teusaquillo

Minuto30.com .- En un grave hecho de alteración del orden público y tensión política, se reportó un ataque contra las instalaciones de la sede de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, ubicada en la localidad de Teusaquillo en la capital del país.

La denuncia pública fue emitida a través de plataformas digitales por la organización Defensores de la Patria. De acuerdo con la información suministrada junto con la alerta, los actos de hostigamiento y agresión contra la edificación estarían siendo perpetrados presuntamente por seguidores del senador Iván Cepeda.

En su pronunciamiento oficial publicado en la red social X, el colectivo utilizó términos contundentes para describir la situación:

Según las víctimas del ataque, «hordas de desadaptados» se encontraban protestando y atacando las afueras de la edificación.

Advirtieron sobre el peligro inminente en el que se encontraban los colaboradores y simpatizantes resguardados al interior de la sede, miembros de su «manada».

🚨En este momento, miembros de las hordas de desadaptados atacan la sede del Tigre en Teusaquillo. @PoliciaColombia procedan a restablecer el orden y a garantizar la seguridad de los miembros de la manada que allí se encuentran. pic.twitter.com/picxyaLE7d — Defensores de la Patria (@defensoresco) June 5, 2026

Llamado de emergencia a la fuerza pública

Ante la escalada de los hechos a las afueras del recinto político, la organización hizo un requerimiento directo y urgente a la Policía Nacional para que hiciera presencia inmediata en el lugar.

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Las exigencias centrales a las autoridades metropolitanas fueron:

Restablecer el orden: Proceder con el despliegue necesario para disipar a los presuntos atacantes y controlar la situación en las vías aledañas de Teusaquillo.

Garantizar la seguridad: Proteger la vida y la integridad física de todo el equipo de campaña que quedó atrapado en el interior del inmueble durante el incidente.

La información se mantiene en desarrollo a la espera de un reporte oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá sobre el control de los disturbios y el pronunciamiento formal de la campaña del candidato.