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Resumen: Capturan a un profesor de 70 años señalado de ofrecer dinero a estudiantes menores de edad a cambio de actos sexuales y contenido erótico.

Detenidos un profesor de 70 años y una mujer por delitos de explotación sexual infantil en Valle de Aburrá

Las autoridades del Valle de Aburrá reportaron la captura de tres personas señaladas de participar en delitos relacionados con la explotación sexual de menores y otras conductas que afectan la integridad y la dignidad de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Uno de los casos que más llamó la atención de los investigadores involucra a un hombre de 70 años, capturado en el municipio de Caldas por orden judicial.

Según las autoridades, el adulto mayor se desempeñaba como docente en una institución educativa de Medellín y es investigado por el delito de demanda de explotación sexual de menores.

De acuerdo con los elementos probatorios recopilados durante la investigación, el hombre presuntamente habría aprovechado su condición de profesor para ofrecer dinero a estudiantes menores de edad a cambio de actos sexuales y material de contenido erótico.

Las autoridades lograron identificar al menos tres víctimas y evidenciaron transferencias de dinero realizadas a través de plataformas digitales que harían parte de la conducta investigada.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

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En un segundo operativo desarrollado en Bello, fue capturada una mujer de 22 años señalada de los delitos de proxenetismo con menor de edad e inducción a la prostitución.

Según las investigaciones, la joven habría instrumentalizado a adolescentes entre los 14 y 16 años para sostener encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello, indicó que durante las investigaciones se logró acreditar la condición de víctima de al menos 10 personas, resaltando la importancia de estas acciones contra la explotación sexual de menores y otros delitos que vulneran los derechos fundamentales.

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