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Resumen: Un adolescente de 17 años, conocido como alias ‘Papucho’, fue capturado tras un ataque sicarial en el centro de Bogotá. Las autoridades lo investigan por su presunta participación en al menos 20 homicidios.

El ‘peladito’ que tenía a Bogotá en jaque: cayó alias ‘Papucho’, señalado de múltiples homicidios

Un adolescente de 17 años, más conocido como alias de ‘Papucho’, fue capturado en el centro de Bogotá luego de ser señalado como el presunto responsable de un ataque sicarial ocurrido en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

La detención se produjo tras una alerta emitida por la Central de Comunicaciones de la Policía sobre un hecho violento registrado en plena vía pública, donde una persona resultó herida por impactos de arma de fuego.

De inmediato, uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y activaron un plan candado en varios puntos de la zona para ubicar al responsable.

Minutos después, los policías localizaron a un joven que intentaba huir por la carrera 17. Durante el procedimiento de registro, le hallaron una pistola, un proveedor y un supresor de sonido, elementos que fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades judiciales como evidencia dentro de la investigación.

De acuerdo con información preliminar, alias ‘Papucho’ estaría vinculado a múltiples hechos de violencia registrados en Bogotá y es investigado por su presunta participación en al menos 20 homicidios cometidos principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si el menor haría parte de una organización delincuencial dedicada al sicariato y otras actividades criminales en la capital del país.

Tras su captura, el adolescente fue presentado ante la autoridad competente para responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en un centro de internamiento mientras avanzan las diligencias judiciales.

La víctima del ataque armado fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y recibe atención especializada.

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