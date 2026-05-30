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    ¡A votar en el MIO! Así operará el sistema en Cali durante las elecciones presidenciales

    El sistema de transporte de Cali, el MIO, tiene todo preparado para acercar a los ciudadanos a sus lugares de votación de la manera más eficiente

    Publicado por: SoloDuque

    mio en cali
    ¡A votar en el MIO! Así operará el sistema en Cali durante las elecciones presidenciales

    Resumen: El sistema de transporte tiene todo preparado para acercar a los ciudadanos a sus lugares de votación de la manera más eficiente

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Con el objetivo de facilitar la movilidad de todos los caleños durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, en la que se elegirá al próximo presidente de la República (2026-2030), el sistema de transporte masivo el MIO prestarán su servicio de manera habitual y sin contratiempos.

    Horarios y métodos de pago

    Para asegurar que tanto votantes como jurados, testigos y personal logístico puedan desplazarse sin inconvenientes a lo largo del día, ten en cuenta la siguiente información operativa:

    Horario de servicio: Tanto el MIO como el MIO Cable iniciarán operaciones desde las 6:00 a.m. y se extenderán de forma ininterrumpida hasta las 10:00 p.m.

    Medios de pago habilitados: Además de la tradicional tarjeta MIO, los usuarios tienen la facilidad de pagar su pasaje utilizando tarjetas bancarias (débito o crédito) de las franquicias Visa o Mastercard.

    Cobertura y herramientas para tu viaje

    El sistema de transporte tiene todo preparado para acercar a los ciudadanos a sus lugares de votación de la manera más eficiente:

    Alcance urbano y rural: El MIO permitirá el acceso a 206 puestos de votación distribuidos por toda Cali. Esto incluye cobertura a seis puestos ubicados en la zona rural del Distrito: La Buitrera, La Sirena, La Viga, La Vorágine y El Hormiguero (este último contará con dos puestos).

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    Planea tu ruta: Se recomienda a la ciudadanía planificar su viaje con anticipación. Puedes consultar cómo llegar a tu puesto de votación utilizando la MIO App, así como plataformas de movilidad como Google Maps o Moovit.

    Orientación en el sitio: Para quienes necesiten ayuda en el camino, el sistema dispondrá de MIO Orientadores en las estaciones y terminales estratégicas de mayor flujo para guiar a los pasajeros hacia sus destinos.

    Acompañamiento y control logístico

    Durante toda la jornada democrática, el sistema contará con un fuerte dispositivo de acompañamiento para garantizar desplazamientos seguros. Habrá personal operativo, inspectores de vía y controladores haciendo seguimiento desde el Centro de Control. Además, Metro Cali tendrá presencia en el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar respuestas inmediatas ante cualquier eventualidad.

    «Como siempre, el domingo el MIO estará al servicio de los caleños para acompañarlos en una nueva jornada democrática. Queremos que los ciudadanos puedan movilizarse de manera fácil y segura para ejercer su derecho al voto», expresó Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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