Carlos Carrillo renunció a la UNGRD tras suspensión de la Procuraduría

Resumen: Carlos Carrillo presentó su renuncia a la dirección de la UNGRD tras ser suspendido por la Procuraduría por presunta participación en política. La decisión está en manos del presidente Petro.

El suspendido director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó este 5 de junio su renuncia al cargo, decisión que ahora queda en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá definir si acepta o no la dimisión.

La salida de Carlos Carrillo se produce pocos días después de que la Procuraduría General de la Nación ordenara su suspensión provisional por presunta participación en política durante el actual proceso electoral.

La medida disciplinaria fue anunciada el pasado 2 de junio y tendría vigencia hasta el 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial.

Además de la suspensión temporal, el organismo de control abrió una investigación disciplinaria para establecer si el funcionario incurrió en conductas contrarias a las restricciones que tienen los servidores públicos frente a actividades o pronunciamientos relacionados con campañas electorales.

Según la Procuraduría, las actuaciones objeto de investigación estarían relacionadas con declaraciones realizadas por Carlos Carrillo en un programa radial, donde se habría referido a aspectos vinculados con una campaña presidencial.

La entidad consideró necesario apartarlo temporalmente del cargo mientras avanza el proceso, con el propósito de evitar cualquier posible incidencia en el certamen electoral.

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Tras conocerse la decisión, el entonces director de la UNGRD manifestó su desacuerdo con la medida y aseguró que sus intervenciones fueron interpretadas de manera equivocada. También sostuvo que en ningún momento realizó actividades de proselitismo ni pidió respaldo para alguna candidatura.

Mientras se conoce la respuesta del Gobierno Nacional frente a la renuncia presentada, el caso continúa generando debate sobre los límites de la participación de los servidores públicos en asuntos relacionados con procesos electorales.

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