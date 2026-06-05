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Resumen: Manrique registra importantes reducciones en homicidios, hurtos y otros delitos durante 2026. La Alcaldía de Medellín anunció que mantendrá los operativos y controles en la comuna.

‘Si lo vuelven a intentar, más duro les damos’: la advertencia del secretario de Seguridad a estructuras criminales de Manrique

La Alcaldía de Medellín destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad en Manrique, una de las comunas donde se han concentrado esfuerzos institucionales mediante operativos permanentes, fortalecimiento policial y acciones de control contra estructuras criminales.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, los indicadores muestran reducciones significativas en varios delitos durante el presente año.

Entre las cifras reportadas se encuentra una disminución del 72% en hurto a comercios, del 61% en hurto de motocicletas, del 10% en hurto de vehículos, del 13% en violencia intrafamiliar, del 98% en delitos sexuales, del 67% en hurto a residencias, del 14% en hurto a personas, del 39% en lesiones personales y del 69% en homicidios.

Pese a estos resultados, el funcionario señaló que la alcaldía mantiene la vigilancia sobre Manrique, debido a la presencia de estructuras criminales que históricamente han tenido incidencia en la zona.

Según explicó, las autoridades continúan desarrollando intervenciones operativas para garantizar el orden, ejercer control territorial y cumplir los compromisos establecidos en los consejos de seguridad.

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Las acciones institucionales también han estado enfocadas en combatir fenómenos relacionados con la ocupación ilegal del territorio.

Durante las últimas semanas fueron desmanteladas 16 construcciones levantadas de manera irregular en el sector de San José La Cima #1, en áreas catalogadas como de alto riesgo no mitigable y con restricciones ambientales.

Asimismo, se han realizado megaoperativos de movilidad y seguridad en corredores estratégicos, incluyendo controles contra piques ilegales, invasión de carriles exclusivos y verificaciones de antecedentes.

Villa Mejía aseguró que los avances reflejan el impacto de las intervenciones estatales, aunque reiteró que las autoridades mantendrán la presión sobre las organizaciones delincuenciales que operan en el sector para evitar nuevos hechos de violencia.

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