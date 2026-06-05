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Resumen: Las autoridades capturaron en el norte de Bogotá a un segundo hombre señalado de participar en el homicidio del estudiante Fredy Guzmán, ocurrido durante un intento de robo en la estación Minuto de Dios de TransMilenio. El detenido será presentado ante un juez, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento del caso que conmocionó al país.

¡Cayó el segundo! Capturan a presunto implicado en el asesinato del estudiante Fredy Guzmán en TransMilenio

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del homicidio de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven universitario que perdió la vida tras ser atacado durante un intento de hurto en una estación de TransMilenio en Bogotá.

En la tarde de este jueves, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron en el sector de Cedritos, en el norte de la capital, a un segundo hombre que estaría vinculado con los hechos ocurridos el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le formulará imputación por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

Un crimen que conmocionó al país

El caso ocurrió hacia las 9:00 de la noche del 15 de abril de este año. Según la investigación, el estudiante fue abordado por un delincuente que intentó arrebatarle su teléfono celular.

Durante el hecho se produjo un forcejeo entre la víctima y el agresor. En medio de esa confrontación, el joven recibió una herida ocasionada con arma blanca que le causó la muerte.

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La gravedad del caso generó una amplia reacción ciudadana y provocó múltiples manifestaciones de rechazo. Asimismo, los familiares de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas solicitaron a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y judicializar a todos los responsables.

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Avanza la investigación

Esta es la segunda captura realizada dentro del proceso judicial que adelanta la Fiscalía por el crimen del universitario.

La primera se produjo el pasado 15 de mayo en el barrio Garcés Navas, ubicado en la localidad de Engativá, la misma zona donde ocurrió el ataque.

En esa oportunidad, la Fiscalía presentó al detenido ante un juez y le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en grado de tentativa.

Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.

Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó su envío a un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Con esta nueva captura, las autoridades continúan reconstruyendo la participación de las personas involucradas en el homicidio del estudiante, un caso que sigue generando atención por la forma en que ocurrieron los hechos y por el impacto que tuvo entre la ciudadanía.