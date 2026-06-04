Resumen: Mhoni Vidente aseguró que la Selección Colombia será una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Según su predicción, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo avanzará a la segunda ronda junto a Portugal y llegará hasta el quinto partido del torneo. Además, señaló que España, Portugal y Argentina serían los principales candidatos al título.

¡Mhoni Vidente sorprendió a Colombia! Esta sería la histórica actuación de la Tricolor en el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las predicciones que más ha llamado la atención entre los aficionados al fútbol tiene como protagonista a la Selección Colombia. La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió recientemente sus pronósticos sobre el desempeño de varias selecciones y ubicó al combinado nacional entre los equipos que podrían sorprender durante el torneo.

A través de sus redes sociales, la vidente aseguró que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá una participación destacada en la cita orbital y se convertirá en una de las selecciones más comentadas del campeonato.

“La revelación del Mundial va a ser el equipo de Colombia”, afirmó la astróloga al referirse al panorama que, según sus predicciones, tendría la ‘Tricolor’ durante la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una actuación que superaría las expectativas

De acuerdo con lo expresado por Mhoni Vidente, Colombia tendría la capacidad de avanzar más allá de la fase inicial del torneo. Según su lectura, la selección nacional lograría superar la etapa de grupos y clasificar a las rondas eliminatorias junto a otro de los equipos llamados a ser protagonistas del certamen.

“Colombia va a pasar a la segunda ronda junto con Portugal”, señaló.

La astróloga también se refirió a la instancia que alcanzaría el conjunto colombiano dentro del campeonato. En sus predicciones aseguró que el equipo nacional avanzaría hasta una fase que representaría una de las mejores actuaciones de Colombia en una Copa del Mundo.

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“Va a pasar al quinto partido”, indicó.

Aunque no se pronunció directamente sobre una posible consagración mundialista para la Selección Colombia, sí insistió en que el combinado cafetero tendría un papel destacado y lograría captar la atención de aficionados y especialistas durante el desarrollo del torneo.

Los favoritos para levantar la Copa

Además de hablar sobre Colombia, Mhoni Vidente mencionó cuáles serían, según sus cartas, los equipos con mayores opciones de quedarse con el título mundial.

La astróloga incluyó en ese grupo a España, Portugal y Argentina, selecciones que considera con suficiente fortaleza para disputar las últimas instancias de la competición y pelear por el trofeo que se entregará el próximo 19 de julio.

Dentro de sus predicciones también apareció Croacia, equipo que, pese a no figurar entre los máximos favoritos para muchos analistas deportivos, podría convertirse en una de las sorpresas del campeonato y alcanzar posiciones destacadas.

Cuenta regresiva para el Mundial

La expectativa alrededor del Mundial 2026 continúa creciendo a medida que se acerca el inicio del torneo, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales y más de un centenar de partidos.

Mientras las distintas delegaciones ultiman detalles para su debut, los aficionados colombianos mantienen la ilusión de ver a la Selección regresar al escenario mundialista tras su ausencia en Qatar 2022.

Aunque las predicciones de Mhoni Vidente no tienen sustento deportivo ni estadístico, sus declaraciones han generado múltiples reacciones entre los seguidores del fútbol, especialmente por el papel protagónico que le atribuye a Colombia en una de las competencias más importantes del planeta.