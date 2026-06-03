Resumen: El alcalde Carlos Fernando Galán sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, para abordar temas relacionados con tutelas, pedagogía constitucional y hacinamiento en centros de detención.

Galán se reunió con la presidenta de la Corte Constitucional para revisar temas clave de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo una reunión con la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, en un encuentro en el que abordaron varios temas relacionados con la ciudad, entre ellos la pedagogía constitucional, las acciones de tutela y la situación de hacinamiento en los centros de detención transitoria de la capital.

Según explicó Galán, la reunión se realizó por invitación de la magistrada Meneses y tuvo como propósito fortalecer el trabajo conjunto entre la administración de Bogotá y la Rama Judicial.

“Hoy, por invitación de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, nos reunimos para seguir trabajando de manera articulada en beneficio de Bogotá”, señaló Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en la red social X.

Durante el encuentro, el alcalde reiteró su respaldo institucional a la justicia y destacó la importancia de respetar las decisiones adoptadas por el alto tribunal.

“Una vez más, le reiteré a la presidenta de la Corte todo nuestro apoyo a la Rama Judicial y nuestro respeto por las decisiones de la Corte Constitucional”, afirmó.

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Uno de los temas centrales de la reunión fue la promoción de la educación constitucional entre los más jóvenes. Galán indicó que dialogaron sobre programas orientados a fortalecer el conocimiento de la Constitución entre niños y niñas, así como sobre diferentes estrategias para garantizar el cumplimiento de fallos judiciales en la ciudad.

“Conscientes de la importancia de cuidar nuestra Constitución, conversamos sobre el programa de formación de la Constitución para niños y niñas, hicimos seguimiento a las causas de tutela de la ciudad y las estrategias para el cumplimiento de tutelas en Bogotá”, explicó el mandatario.

Además, ambas autoridades revisaron los avances que ha tenido la capital en la reducción del hacinamiento en los centros de detención transitoria, una problemática que durante los últimos años ha generado preocupación por las condiciones de reclusión y la capacidad instalada de estos espacios.

La reunión tuvo lugar en la Sala Plena de la Corte Constitucional y fue catalogada como una visita protocolaria. Sin embargo, permitió abordar asuntos de interés común entre la administración distrital y el alto tribunal.

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Al finalizar su pronunciamiento, Galán dejó un mensaje sobre la importancia de la institucionalidad y el respeto por el orden constitucional en el país.

“Nada ni nadie en Colombia está por encima de la Constitución”, concluyó el alcalde de Bogotá.

El encuentro se produce en un contexto en el que el mandatario ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por algunos aspectos del sistema judicial, especialmente frente a decisiones que han permitido la libertad de personas capturadas por diferentes delitos. No obstante, reiteró su respaldo a la independencia y el papel de la Rama Judicial en el país.

Hoy, por invitación de la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, nos reunimos para seguir trabajando de manera articulada en beneficio de Bogotá. Una vez más, le reiteré a la presidenta de la Corte todo nuestro apoyo a la Rama Judicial y nuestro respeto por las… pic.twitter.com/AG9kNRxHC7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 3, 2026

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