¡Por el tiquete al Mundial 2027! La Selección Colombia Femenina busca sellar su clasificación ante Uruguay en Cali

Resumen: El equipo llega respaldado por una excelente racha local, luego de haber sumado dos importantes victorias en la capital vallecaucana el pasado mes de abril frente a las selecciones de Venezuela y Chile

Minuto30.com .- La Selección Colombia Femenina se encuentra en la capital del Valle del Cauca ultimando los detalles para un compromiso que podría ser histórico. Este viernes 5 de junio, el combinado nacional se enfrentará a su similar de Uruguay en el estadio Pascual Guerrero, en un duelo crucial correspondiente a la octava fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones.

El torneo es de vital importancia, ya que otorga los cupos directos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Un partido definitivo para las ‘Superpoderosas’

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega a esta jornada en una posición privilegiada en los primeros lugares de la tabla y dependiendo exclusivamente de sus propios resultados. El panorama es claro: una victoria ante las ‘charrúas’ dejaría prácticamente asegurada la clasificación de Colombia a la cita mundialista de 2027.

La gran novedad en la nómina de convocadas es el regreso de la letal delantera Mayra Ramírez. La referente ofensiva de la Selección vuelve a ponerse la camiseta tricolor tras haberse ausentado de la convocatoria anterior debido a una lesión.

Cali, la casa indiscutible del fútbol femenino

Durante la semana, las jugadoras estuvieron realizando sus entrenamientos en el estadio del Deportivo Cali, reafirmando el estrecho vínculo que une al equipo con la región. Referentes del plantel expresaron su felicidad por jugar en la «Sucursal del Cielo»:

«Es muy especial para nosotras que Cali sea el hogar de la selección. Siempre nos sentimos como en casa, muy acogidas y ese apoyo es fundamental. Queremos ver el estadio lleno», señaló la delantera Gisela Robledo.

Foto: Alcaldía de Cali Foto: Alcaldía de Cali

Por su parte, la defensora Ángela Barón destacó la energía y el amor que siempre les brinda la afición caleña, mientras que la guardameta Katherine Tapia recordó que «por algo la Federación siempre nos trae aquí; la ciudad tiene un toque muy especial y nuestra gente nunca nos falla». Este lazo se fortalecerá aún más tras el anuncio de la construcción de una nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad.

Datos clave del compromiso

El esperado encuentro se disputará este viernes 5 de junio de 2026 a las 6:00 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Este duelo ante Uruguay tiene un tinte especial, ya que será la despedida en casa de la Selección Colombia en este torneo clasificatorio.

El equipo llega respaldado por una excelente racha local, luego de haber sumado dos importantes victorias en la capital vallecaucana el pasado mes de abril frente a las selecciones de Venezuela y Chile. Tras este decisivo juego, el combinado nacional cerrará oficialmente su calendario en la Liga de Naciones visitando a Paraguay el próximo 9 de junio.

La Alcaldía de Cali, liderada por Alejandro Eder, ha extendido una invitación especial a todos los aficionados para que llenen las tribunas del Pascual Guerrero este viernes, apoyando a las jugadoras en este paso definitivo hacia el sueño mundialista.