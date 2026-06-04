Resumen: La Selección Colombia decidió declinar el tradicional acto protocolario de entrega de la bandera nacional por parte del presidente Gustavo Petro. Según reveló el periodista Pipe Sierra, el plantel tomó esta determinación para evitar ser vinculado con el petrismo en plena antesala de la segunda vuelta presidencial de 2026. Los jugadores consideraron que el ambiente de alta polarización electoral y el reciente ataque violento contra el autobús del equipo hacen que no sea el momento adecuado para este tipo de encuentros institucionales, priorizando así la neutralidad política del grupo.

Jugadores de la Selección Colombia prefieren no marcarse con el Petrismo y no recibirán bandera del presidente

En una decisión sin precedentes en la historia reciente del deporte nacional, la Selección Colombia de Fútbol ha decidido declinar el tradicional acto protocolario de entrega de la bandera de la República por parte del presidente de la Nación, Gustavo Petro.

Según información revelada por el periodista deportivo Pipe Sierra, el plantel de futbolistas optó por mantener distancia del entorno institucional en este momento. La plantilla busca evitar cualquier tipo de asociación o instrumentalización política de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

Distancia del escenario político actual

El núcleo de la decisión radica en el deseo expreso de los futbolistas de no marcarse ni alinearse con la administración actual ni con el movimiento político del gobierno vigente («Petrismo»). En medio de una campaña electoral altamente polarizada y con el país a las puertas de definir su próximo mandatario, el equipo considera que aparecer junto al Jefe de Estado podría enviar un mensaje equivocado o ser utilizado en la narrativa política de los distintos sectores.

Le puede interesar: «Hablaré también con Estados Unidos»: Day Vásquez pide declarar sobre la campaña Petro 2022 en la la Comisión de Acusación de la Cámara

Con esta postura, el combinado nacional busca blindarse de la coyuntura partidista, reafirmando que la camiseta de la selección representa una identidad nacional unificada y no a un sector político en particular.

Los motivos del plantel: Elecciones y seguridad

De acuerdo con el reporte, son dos los factores principales que llevaron a los líderes del camerino a tomar esta determinación:

El clima electoral: El país atraviesa los días previos a la decisiva segunda vuelta presidencial, un ambiente de alta tensión donde cualquier gesto público de figuras de alto perfil es analizado bajo una lupa política.

Seguridad y orden público: El reciente y lamentable ataque violento sufrido por el autobús del equipo sumó malestar e incertidumbre dentro de la delegación, reforzando la idea de que presentarse en un acto masivo o de alto impacto político no es prudente en este momento.

Una ruptura con el protocolo histórico

Un acto tradicional suspendido: Históricamente, antes de partir hacia un torneo internacional de gran envergadura, la Selección Colombia acude a la Casa de Nariño para que el presidente en funciones les entregue el pabellón nacional como símbolo de representación patria.

Al suspender este encuentro de mutuo acuerdo, los jugadores sientan un precedente de neutralidad absoluta. El enfoque del grupo de convocados y del cuerpo técnico se mantendrá concentrado exclusivamente en lo deportivo, alejando los reflectores de la Casa de Nariño y enfocándolos por completo en la cancha.

Jugadores de la Selección Colombia prefieren no marcarse con el Petrismo y no recibirán bandera del presidente