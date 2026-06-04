Resumen: Mientras los jugadores descansan, el nuevo cuerpo técnico en cabeza del profesor Luis Amaranto Perea no se detiene

El DIM no se queda quieto: Inicia «su plan de vuelo» para el segundo semestre de 2026

Minuto30.com .- Tras culminar su participación en la primera mitad del año, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) ya pasó la página y comenzó a estructurar su proyecto deportivo para el segundo semestre. El ‘Equipo del Pueblo’ emitió un comunicado oficial detallando su cronograma, los cambios en el banquillo y los torneos que tiene en la mira.

Vacaciones cortas y regreso al trabajo

El plantel profesional entró en un periodo de receso desde este 3 de junio para recargar energías. Sin embargo, el descanso será breve: los jugadores están citados para retomar los entrenamientos el próximo 22 de junio, fecha en la que arrancará oficialmente la pretemporada.

El timonel: Amaranto Perea asume el mando y Botero se despide

Mientras los jugadores descansan, el nuevo cuerpo técnico en cabeza del profesor Luis Amaranto Perea no se detiene y ya se encuentra trabajando a toda marcha en la planificación, análisis y estrategia del equipo para encarar los próximos desafíos.

A su vez, la institución aprovechó para despedir y agradecer sentidamente a Sebastián Botero y a su equipo de trabajo, quienes asumieron las riendas del plantel en un momento crítico. El club reconoció su entrega, profesionalismo y amor por los colores, dejándole las puertas abiertas para el futuro al considerarlo un «hombre de la casa».

Los tres grandes retos del ‘Poderoso’

El equipo rojo de Antioquia, que viene de representar a Colombia en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, tendrá una agenda apretada y exigente. Sus cañones apuntarán a tres frentes:

CONMEBOL Sudamericana: Gracias a su desempeño internacional, el equipo aseguró su clasificación a los playoffs del torneo, instancia donde se medirá ante el histórico Vasco da Gama de Brasil a finales del mes de julio.

Liga Colombiana: Con la obligación de ser protagonista, pelear por la estrella de fin de año y consolidar un desempeño consistente.

Copa Colombia: En busca de seguir sumando títulos a nivel local.

[🏆🔴🔵] Definido nuestro camino en la CONMEBOL @Sudamericana.

🫡 El Poderoso jugará la eliminatoria ante Vasco da Gama, y el ganador avanzará a los octavos de final para enfrentar a Olimpia.#VamosPoderoso pic.twitter.com/dMifoFDqey — DIM (@DIM_Oficial) May 29, 2026

Mercado de fichajes y reestructuración

La dirigencia anunció que el club entrará en una etapa de «transición y ajustes» para fortalecer su gestión corporativa y competitividad.

En cuanto al mercado de pases, el DIM fue enfático: todas las llegadas y salidas de jugadores se informarán exclusivamente a través de sus canales oficiales. La institución hizo un llamado a la hinchada y a la opinión pública para tomar como referencia únicamente estas fuentes y evitar la difusión de rumores o especulaciones.

Finalmente, el Medellín extendió un mensaje de agradecimiento a su fiel hinchada por el apoyo incondicional durante los momentos retadores del semestre, así como a sus patrocinadores, reafirmando el compromiso de construir un equipo altamente competitivo que honre la historia del escudo.

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