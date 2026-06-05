¡Cae banda de apartamenteros en Envigado!

Resumen: Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos intentaron escapar a bordo de un vehículo, pero la rápida reacción policial permitió su captura inmediata.

Gracias al reporte de la comunidad y a la rápida reacción de la Policía, fueron capturados 4 sujetos, oriundos de Bogotá, que habrían ingresado a una vivienda en la Loma del Escobero con la intención de cometer un hurto.

Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos intentaron escapar a bordo de un vehículo, pero la rápida reacción policial permitió su captura inmediata.

Como resultado de este operativo fueron capturadas 4 personas por el delito de hurto calificado y agravado, además de la incautación de un vehículo, tres celulares y las herramientas presuntamente utilizadas para cometer el hecho delictivo.