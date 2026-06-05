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    ¡Cae banda de apartamenteros en Envigado!

    Como resultado de este operativo fueron capturadas 4 presuntos «apartamenteros» por el delito de hurto calificado

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Cae banda de apartamenteros en Envigado!

    Resumen: Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos intentaron escapar a bordo de un vehículo, pero la rápida reacción policial permitió su captura inmediata.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Gracias al reporte de la comunidad y a la rápida reacción de la Policía, fueron capturados 4 sujetos, oriundos de Bogotá, que habrían ingresado a una vivienda en la Loma del Escobero con la intención de cometer un hurto.

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    Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos intentaron escapar a bordo de un vehículo, pero la rápida reacción policial permitió su captura inmediata.

    Como resultado de este operativo fueron capturadas 4 personas por el delito de hurto calificado y agravado, además de la incautación de un vehículo, tres celulares y las herramientas presuntamente utilizadas para cometer el hecho delictivo.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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