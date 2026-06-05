Resumen: Hernando Ocampo Ospina, de 63 años, murió luego de permanecer hospitalizado varios días por las graves lesiones que sufrió durante una agresión ocurrida en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Según las autoridades, el hombre recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente y, tras su fallecimiento, el caso pasó a ser investigado como homicidio mientras avanzan las labores para identificar al responsable.

¡Fatal desenlace! Murió el adulto mayor que fue brutalmente golpeado en la cabeza en Medellín

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Hernando Ocampo Ospina, un hombre de 63 años que falleció luego de permanecer varios días bajo atención médica como consecuencia de una agresión ocurrida en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.

El caso salió a la luz luego de confirmarse el fallecimiento de la víctima, quien había resultado gravemente herida tras un ataque registrado el pasado 1 de junio. Desde entonces permanecía internada en un centro asistencial debido a la complejidad de las lesiones que sufrió.

Según la información conocida hasta el momento, Ocampo Ospina fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente durante un hecho que continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado a un centro médico donde recibió atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado se deterioró con el paso de los días hasta producirse su fallecimiento el jueves 4 de junio.

El caso pasó a ser investigado como homicidio

Con la muerte de la víctima, las autoridades modificaron el enfoque jurídico del proceso, que inicialmente estaba relacionado con lesiones personales y ahora es tratado como un homicidio.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, explicó que el caso se encuentra en etapa de investigación para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

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“Esta persona inicialmente quedó herida, por eso fue trasladada, y se presume que, a raíz de la gravedad de las heridas, entonces, infortunadamente, el día de ayer muere. Queda como homicidio”, detalló el funcionario.

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Villa también indicó que las autoridades buscan establecer qué ocurrió antes del ataque y quién sería el responsable de las lesiones que finalmente le causaron la muerte al adulto mayor.

«En medio de unos hechos que son parte de investigación. Hubo unas lesiones personales, hubo una agresión física contra esta persona, y mediante un objeto contundente le pegaron en su cabeza. Esta persona inicialmente quedó herida, por eso fue traslada», manifestó.

Buscan identificar al responsable

Por ahora, los organismos encargados del caso recopilan elementos que permitan reconstruir lo sucedido y avanzar en la identificación de la persona involucrada en la agresión.

La muerte de Hernando Ocampo Ospina se suma a los casos de violencia registrados este año en Medellín. De acuerdo con las cifras entregadas por las autoridades, este hecho corresponde a la muerte violenta número 111 ocurrida en la ciudad durante 2026.

Pese a ello, los registros oficiales indican una reducción en los homicidios frente al mismo periodo del año anterior. Según los datos reportados por la administración distrital, para esta misma fecha de 2025 se contabilizaban 148 asesinatos, lo que representa una disminución cercana al 25 %.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y de policía judicial, familiares y allegados esperan que las investigaciones permitan esclarecer los hechos que rodearon la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.