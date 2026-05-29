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    El cuadro de la discordia: ¿Quién es Cristo Hoyos, el pintor del cuadro al que Petro tildó de «esclavista»?

    Gracias a su invaluable aporte a la cultura y a la apropiación ciudadana del arte, el Ministerio de las Culturas le otorgó el prestigioso Premio Trayectorias 2025

    Publicado por: SoloDuque

    cristo hoyos
    Foto: Instagram muzacmonteria
    El cuadro de la discordia: ¿Quién es Cristo Hoyos, el pintor del cuadro al que Petro tildó de «esclavista»?

    Resumen: Cristo Hoyos Mercado, nacido en Sahagún, Córdoba, en 1952, es uno de los artistas plásticos, investigadores e historiadores más respetados y galardonados del Caribe colombiano y del país

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El presidente Gustavo Petro criticó recientemente una pintura que vio de fondo en un espacio del abogado Abelardo de la Espriella, tildándola de «esclavista. Sin embargo, el trasfondo de la obra y la trayectoria de su autor cuentan una historia completamente distinta.

    ¿Quién es Cristo Hoyos Mercado?

    Cristo Hoyos Mercado, nacido en Sahagún, Córdoba, en 1952, es uno de los artistas plásticos, investigadores e historiadores más respetados y galardonados del Caribe colombiano y del país. Lejos de promover el «esclavismo», su carrera se ha caracterizado por todo lo contrario:

    Enfoque de su arte: Ha dedicado su vida a retratar la memoria histórica, las ritualidades, la violencia, el desplazamiento y el mestizaje cultural en Colombia. Su obra busca darle voz a las realidades más crudas y profundas de la sociedad.

    Democratizador del arte: Es un reconocido gestor cultural. En 2005 creó el Museo Zenú de Arte Contemporáneo (MUZAC) en Montería, con el firme propósito de sacar el arte de los círculos elitistas y ponerlo en el espacio público (como el Parque Ronda del Sinú) al alcance de todos los ciudadanos.

    Galardonado: Gracias a su invaluable aporte a la cultura y a la apropiación ciudadana del arte, el Ministerio de las Culturas le otorgó recientemente el prestigioso Premio Trayectorias 2025.

    El cuadro de la discordia: ¿Esclavismo o resistencia?

    La pintura de Cristo Hoyos que posee Abelardo de la Espriella terminó accidentalmente en el centro de un ring de boxeo político.

    El señalamiento: El presidente Petro, al ver el cuadro de fondo, lo utilizó como ejemplo para criticar lo que él interpretó como una muestra de mentalidad «esclavista».

    El cuadro al que se refirió Petro como "esclavista" es una obra del pintor y escultor sahagunense Cristo Hoyos Mercado, sus pinturas retratan la memoria histórica, la violencia, las ritualidades y los mestizajes en Colombia y fue reconocido por MinCultura en 2025 con el Premio Estímulos, por ser "el pintor sinuano que puso el arte al alcance de todos": Foto: Instagram

    El cuadro al que se refirió Petro como «esclavista» es una obra del pintor y escultor sahagunense Cristo Hoyos Mercado, sus pinturas retratan la memoria histórica, la violencia, las ritualidades y los mestizajes en Colombia y fue reconocido por MinCultura en 2025 con el Premio Estímulos, por ser «el pintor sinuano que puso el arte al alcance de todos»: Foto: Instagram

    El verdadero significado: Tras la controversia, De la Espriella le respondió al mandatario aclarando que la pintura del maestro sinuano no hace ninguna apología a la esclavitud. Por el contrario, la obra simboliza la resistencia de nuestros indígenas a la colonización española. Es una pieza cargada de sátira, folclor y crítica cultural.

    En conclusión, Cristo Hoyos es un maestro cuya obra, profundamente arraigada en la historia y la resistencia del Caribe colombiano, fue sacada de contexto en medio del intenso clima político y electoral del país.

    En contexto: Abelardo De La Espriella responde a Petro por el cuadro: «Respete las tradiciones del Caribe colombiano, culturícese».

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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