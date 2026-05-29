Resumen: Cristo Hoyos Mercado, nacido en Sahagún, Córdoba, en 1952, es uno de los artistas plásticos, investigadores e historiadores más respetados y galardonados del Caribe colombiano y del país

El cuadro de la discordia: ¿Quién es Cristo Hoyos, el pintor del cuadro al que Petro tildó de «esclavista»?

Minuto30.com .- El presidente Gustavo Petro criticó recientemente una pintura que vio de fondo en un espacio del abogado Abelardo de la Espriella, tildándola de «esclavista. Sin embargo, el trasfondo de la obra y la trayectoria de su autor cuentan una historia completamente distinta.

¿Quién es Cristo Hoyos Mercado?

Cristo Hoyos Mercado, nacido en Sahagún, Córdoba, en 1952, es uno de los artistas plásticos, investigadores e historiadores más respetados y galardonados del Caribe colombiano y del país. Lejos de promover el «esclavismo», su carrera se ha caracterizado por todo lo contrario:

Enfoque de su arte: Ha dedicado su vida a retratar la memoria histórica, las ritualidades, la violencia, el desplazamiento y el mestizaje cultural en Colombia. Su obra busca darle voz a las realidades más crudas y profundas de la sociedad.

Democratizador del arte: Es un reconocido gestor cultural. En 2005 creó el Museo Zenú de Arte Contemporáneo (MUZAC) en Montería, con el firme propósito de sacar el arte de los círculos elitistas y ponerlo en el espacio público (como el Parque Ronda del Sinú) al alcance de todos los ciudadanos.

Galardonado: Gracias a su invaluable aporte a la cultura y a la apropiación ciudadana del arte, el Ministerio de las Culturas le otorgó recientemente el prestigioso Premio Trayectorias 2025.

El cuadro de la discordia: ¿Esclavismo o resistencia?

La pintura de Cristo Hoyos que posee Abelardo de la Espriella terminó accidentalmente en el centro de un ring de boxeo político.

El señalamiento: El presidente Petro, al ver el cuadro de fondo, lo utilizó como ejemplo para criticar lo que él interpretó como una muestra de mentalidad «esclavista».

El verdadero significado: Tras la controversia, De la Espriella le respondió al mandatario aclarando que la pintura del maestro sinuano no hace ninguna apología a la esclavitud. Por el contrario, la obra simboliza la resistencia de nuestros indígenas a la colonización española. Es una pieza cargada de sátira, folclor y crítica cultural.

En conclusión, Cristo Hoyos es un maestro cuya obra, profundamente arraigada en la historia y la resistencia del Caribe colombiano, fue sacada de contexto en medio del intenso clima político y electoral del país.

En contexto: Abelardo De La Espriella responde a Petro por el cuadro: «Respete las tradiciones del Caribe colombiano, culturícese».