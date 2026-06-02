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    Una roja perdonada, un penal inventado y árbitros costeños: A Nacional le ganó la Dimayor

    En el segundo tiempo Junior no hizo más goles porque no quiso. Un penal dudoso permitió el 3-0 definitivo y Nacional tendrá que remar

    Publicado por: Julian Medina

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    Una roja perdonada, un penal inventado y árbitros costeños: A Nacional le ganó la Dimayor

    Resumen: Nacional comenzó perdiendo el partido antes del pitazo inicial. Que los árbitros sean de la costa, la misma región del Junior de Barranquilla, ya condicionaba el partido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional perdió el partido de ida de la final ante Junior de Barranquilla por 3 a 0. Pese al pobre nivel del equipo de Diego Arias, el arbitraje tuvo mucho que ver.

    Nacional comenzó perdiendo el partido antes del pitazo inicial. Que los árbitros sean de la costa, la misma región del Junior de Barranquilla, ya condicionaba el partido.

    Ahora, al minuto 16, cuando el partido iba 1-0, Daniel Rivera pisó a un jugador de Nacional y era una clara roja, pero el árbitro solo sacó amarilla.

    Nacional terminó el primer tiempo 2-0, perdido en ideas, y sin respuesta desde el banquillo.

    En el segundo tiempo Junior no hizo más goles porque no quiso. Un penal dudoso permitió el 3-0 definitivo y Nacional tendrá que remar para intentar remontar el marcador.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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