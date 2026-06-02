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Resumen: Nacional comenzó perdiendo el partido antes del pitazo inicial. Que los árbitros sean de la costa, la misma región del Junior de Barranquilla, ya condicionaba el partido.

Una roja perdonada, un penal inventado y árbitros costeños: A Nacional le ganó la Dimayor

Minuto30.com .- Atlético Nacional perdió el partido de ida de la final ante Junior de Barranquilla por 3 a 0. Pese al pobre nivel del equipo de Diego Arias, el arbitraje tuvo mucho que ver.

Nacional comenzó perdiendo el partido antes del pitazo inicial. Que los árbitros sean de la costa, la misma región del Junior de Barranquilla, ya condicionaba el partido.

Ahora, al minuto 16, cuando el partido iba 1-0, Daniel Rivera pisó a un jugador de Nacional y era una clara roja, pero el árbitro solo sacó amarilla.

Nacional terminó el primer tiempo 2-0, perdido en ideas, y sin respuesta desde el banquillo.

En el segundo tiempo Junior no hizo más goles porque no quiso. Un penal dudoso permitió el 3-0 definitivo y Nacional tendrá que remar para intentar remontar el marcador.