¡Destapan millonaria fábrica clandestina! Cae red que producía licor adulterado entre Bogotá y Soacha

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Resumen: Un operativo entre Bogotá y Soacha permitió desmantelar una red dedicada a la fabricación y comercialización de licor ilegal. Las autoridades capturaron a dos personas, incautaron maquinaria, miles de empaques falsificados y evitaron la distribución de cerca de 22.000 litros de producto, cuyo valor superaría los 1.500 millones de pesos en el mercado ilegal.

Un operativo conjunto de las autoridades permitió desarticular parte de una estructura dedicada a la fabricación y comercialización de licor ilegal que operaba entre Bogotá y Soacha. La intervención dejó dos personas capturadas, maquinaria incautada y miles de elementos utilizados para falsificar reconocidas marcas de aguardiente y ron.

La acción fue desarrollada por investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Gaula Militar, peritos de empresas licoreras y funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Las autoridades destacaron la relevancia del procedimiento ante la cercanía de temporadas de alta demanda, como el Mundial de 2026 y el Día del Padre.

Una litografía era clave en la operación ilegal

Uno de los allanamientos se realizó en una litografía ubicada en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño, en Bogotá. Según las investigaciones, el establecimiento elaboraba los empaques utilizados para comercializar los productos falsificados.

Durante la diligencia fue capturado un hombre de 63 años, señalado de realizar procesos de impresión y marcación de cajas para diferentes marcas de licor.

En el lugar fueron halladas 9.000 láminas de cartón tipo Tetra Pak en proceso de estampado y otras 9.000 ya terminadas. Además, las autoridades encontraron miles de impresiones correspondientes a productos como Aguardiente Amarillo, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Néctar.

También fueron incautados 14 discos compactos y 30 muestras impresas con logotipos y diseños pertenecientes a distintas empresas licoreras del país.

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Equipos para replicar envases y acabados

Las autoridades decomisaron una impresora litográfica, una plastificadora y una troqueladora, equipos que presuntamente eran utilizados para fabricar los empaques falsificados y que fueron avaluados en más de 10 millones de pesos.

Con base en los elementos encontrados, el hombre fue capturado en flagrancia por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico y usurpación de derechos de propiedad industrial.

¡Se les dañó el negocio para el Mundial! En esta litografía falsificaban etiquetas de licor adulterado y las llevaban a Soacha para envasarlo. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En un operativo con @FiscaliaCol se incautaron las máquinas litográficas, 25.000 empaques de aguardiente y 2.000 estampillas, entre… pic.twitter.com/qRfkpo3XnC — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 4, 2026

La Fiscalía indicó que el resultado fue producto de una investigación adelantada por el Grupo de Apoyo Contra la Falsificación y Tráfico de Moneda Nacional y Extranjera del CTI.

“En Bogotá no vamos a escatimar esfuerzos y seguiremos intensificando los operativos para sacar este tipo de trago de circulación y cerrarles el espacio a los mercados criminales. Comercializar licor adulterado es un atentado directo contra la salud pública”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

El envasado se realizaba en Soacha

La segunda intervención tuvo lugar en Soacha, donde las autoridades ubicaron el sitio en el que presuntamente se llenaban y sellaban las bebidas para su distribución.

En el inmueble fue capturado otro hombre señalado de participar en esta fase de la operación.

Durante el allanamiento se encontraron 2.657 estampillas falsas, 722 etiquetas de diferentes licores, 495 botellas vacías, 1.607 tapas, más de 1.700 empaques tipo Tetra Pak, 80 litros de producto sin envasar y 250 unidades listas para ser distribuidas. Asimismo, fueron incautadas varias máquinas utilizadas para el sellado de los envases.

Los análisis periciales permitieron establecer que la estructura operaba mediante una cadena de producción dividida en varias etapas: fabricación de empaques, impresión de marcas, llenado del producto y sellado final para simular legalidad.

El operativo evitó la comercialización de cerca de 22.000 litros de licor. De acuerdo con representantes de las marcas afectadas, la mercancía incautada tendría un valor superior a los 1.500 millones de pesos en el mercado ilegal.