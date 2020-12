Fuerzas invisibles unas y oscuras otras, quieren ocultar la realidad financiera de EPM. Tapar realidades financieras podría llevar a EPM a un totazo si no se corrigen.

No soy defensor de oficio de ningún alcalde de Medellín. Tengo amistad sincera y respeto por todos mis sucesores. Me guía la búsqueda de la verdad. Pueden odiarme por decir la verdad, pero no se puede odiar la verdad. Tengo la disciplina del ingeniero de solo escribir con datos precisos para evitar odios y pasiones inútiles.

Nunca escribo con odios. Mi madre que fue maestra y costurera, me enseñó primero a amar que a odiar y me enseñaba de memoria las tres H: Honestidad, Humor y Humildad. Con odios y en guerras todos perdemos.

Por respeto a la junta saliente de EPM, respondo con precisión su colérico escrito, nada sereno, como se esperaría de tan distinguidos ciudadanos y aparecido en La República. Quien les escribió esas notas ofensivas tiene mal corazón y espíritu peleador. Entendible que defiendan su gestión, pero no tapando la verdad. Me referiré a sus cuatro puntos.

UNO. La Junta Saliente dice “el alto endeudamiento de EPM es sano”. Veamos; en el informe oficial de EPM del 2006 dice que el pasivo de EPM era $2.68 billones y el patrimonio $11.28 billones. En el informe de noviembre de 2020 dice que los pasivos son $37.98 billones y el patrimonio $24.9.

Esto indica que los pasivos SI se multiplicaron 14 veces en los últimos 14 años y su patrimonio únicamente 2 veces. Como fue la Junta Directiva la que autorizó tantas deudas, no es ella la llamada a decir si eso está bien o mal. Dejemos que hablen las calificadoras de riesgos más importantes del mundo.

El Gerente de EPM certificó a la Superintendencia que la hoy firma Fitch Ratings calificó a EPM con AAA en 2007. Luego, en 2009, le bajaron la calificación de AAA a BBB+. En 2011 sigue bajando a BBB-. En 2014 sigue bajita en BBB. Y en 2020 baja más a BBB-. En 2020, desde New York se lee: “Fitch Ratings bajó la calificación internacional en moneda local y extranjera de EPM hasta BBB- y mantiene la Observación Negativa”.

De 2007 a 2020 las calificadoras de riesgos bajaron la calificación de EPM de AAA a BBB-. Estas malas calificaciones, han sido aceptadas con silencios y algo de culpabilidad en los últimos 13 años. El concepto de las calificadoras internacionales de riesgos es imbatible argumento.

DOS. Dice la Junta saliente y caliente: “Se equivoca Luis Pérez al contabilizar como pérdidas, los costos adicionales tras el siniestro de Hidroituango” EPM no es dueña de Hidroituango; EPM es solo constructora del proyecto mediante el contrato BOOMT y por eso no puede llevar las pérdidas constructivas a inversión.

O sea, si hay errores constructivos, EPM debe responder al verdadero dueño que es Sociedad Hidroituango. EPM como constructora ya certificó a los organismos de Control que SI hubo errores constructivos en Hidroituango y que se han perdido $9.9 billones.

Todo lo que no se recupere, lo debe llevar EPM a pérdidas como constructor. Si EPM recupera algo, se abonará a los $9.9 billones de sobrecostos y pérdidas ya certificadas por la misma EPM a los organismos de control.

Dígase la verdad. Ni Integral, ni Conconcreto, ni Coninsa, ni Ramon H tienen $9.9 billones para responder, si fuesen culpables. De las aseguradoras EPM estima recuperar menos de USD 1.000 millones.

O sea, que quedarían pérdidas cerca de $ 6 billones. Para que se entienda. Si uno contrata construir una casa con un constructor a todo costo y queda mal hecha por errores constructivos, el constructor tiene que responder al dueño de la casa.

Ese error va a pérdidas, por eso, muchos constructores con frecuencia pierden y se quiebran. En Hidroituango, EPM se metió a ser constructor y sufrirá consecuencias.

TRES. Escribí “El Indicador Deuda/Ebitda, está en su peor momento de la historia”; y así es. La Junta saliente en irritado acento contradice diciendo que el indicador DEUDA NETA/EBITDA de EPM es 3.4.

Esto sí que es manipulación y utilizar datos falsos. El indicador internacional no es DEUDA NETA/EBITDA, el indicador internacional es DEUDA / EBITDA. Eso de utilizar deuda neta se lo inventaron para confundir y tapar dolores financieros de EPM.

El informe oficial de EPM en noviembre de 2020 con la firma del gerente dice: “En el Grupo EPM el indicador DEUDA/EBITDA cerró en el tercer trimestre de 2020 en 4.41. y en EPM Matriz cerró en 6.01”.

Son los peores índices de la historia y no hay duda que EPM incumple desde 2015 los covenant o pactos acordados en contratos de crédito internacional, donde se estipula que el indicador deuda/ebitda debe ser menor a 3.5. Aquí la Junta saliente utiliza una verdad falsa

CUATRO. La Junta saliente dice que las inversiones en el exterior de EPM son un éxito. En cambio, la primera autoridad fiscal, la Contraloría de Medellín, dice que son un desastre. La Junta saliente asegura que el Valor Presente Neto VPN de las inversiones en el exterior de EPM es positivo.

En contrario, la primera autoridad fiscal, La Contraloría, dice que son Negativos. La Junta saliente utiliza otra verdad falsa y debe defenderse primero de los dictámenes de la Contraloría. La Contraloría en junio de 2020 dictaminó que inversiones en HET Panamá tienen VPN negativo y dictamina “Esta inversión se efectuó a pesar que desde un principio se esperaba que arrojara un VPN negativo y tiene pérdidas acumuladas por USD 152,9 millones que equivale a $501.256 millones”.

Y sigue la Contraloría; “Ticsa México desde su plan original se estimó con un VPN negativo y registra pérdidas acumuladas por $148.323 millones. Esta inversión raya con el absurdo e incoherencia financiera.” Y continúa la Contraloría. “Las inversiones de EPM en Cururos Chile presenta VPN negativos, incumpliendo el criterio de inversión; en este negocio se obtuvo una pérdida de USD 111,2 millones”.

En solo tres inversiones ya se perdieron del dinero público de Antioquia más de un billón de pesos. Si botar más de $1 billón de pesos no es un error o corrupción por aquí no hay verdad ni justicia. Y faltan más. Estos son dictámenes de la Contraloría, no son suposiciones personales ni comentarios de pasillo.

Cuando se quiere ocultar la verdad, el que la cuenta es el que estorba. Hay que proteger a EPM con la verdad. Gandhi decía si no tienes religión te recomiendo una: La verdad.