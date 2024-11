Daniel Sancho le mandó 30 mensajes a Edwin Arrieta mientras repartía partes de su cuerpo en la isla tailandesa 

Continúan saliendo a la luz detalles del asesinato del médico Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, quien es juzgado en la corte penal Koh Samui.

Según el medio ’20 minutos’, Sancho habría mandado 30 mensajes al móvil de Arrieta tras haberlo asesinado y luego desmembrado.

Los mensajes coinciden supuestamente con la hora en la Sancho repartía los restos del cuerpo sin vida del médico por la isla Koh Phangan.

Sancho desesperadamente envió mensajes a un destinatario ya sin vida: «¿A dónde te has ido?», «Tengo poca batería y no me cargan esto en ningún lado».

Prosiguió con su cuestionamiento: «Chiqui, dónde estás. Estoy muy, muy preocupado. Hace horas que no te veo. Te has metido en la locura máxima de Haad Rin”.

Los siguientes mensajes volvieron a parecer a las 3:00 a.m.

«Chiqui, por favor, tienes que responder. Voy a tener que llamar a la Policía», espetó a las 3.55 horas. Y siguió: «Chiqui, por dios, espero que estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa. No entiendo nada. Tengo miedo. Había venido a buscarte a la playa que estuvimos antes porque era el lugar que conocías, pero seguro que no recuerdas el nombre y menos en este estado».

Fue así que el 2 de agosto, Daniel Sancho acabó con la vida del médico, y para el 4 de agosto decidió confesar ante las autoridades tailandesas.

Este fue su último mensaje sin respuesta: «No estabas en el hotel. No estabas en el otro hotel… dios, chiqui, has desaparecido demasiadas horas».

Cabe recordar que por un daño en el aire acondicionado en el recinto de la diligencia judicial, se aplazó el juicio para el próximo martes 30 de abril.

