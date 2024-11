Resolviendo problemas que nos dejaron: Secretario de Educación de Medellín

Resumen: Secretario de Educación de Medellín responde a problemas heredados de la administración anterior El secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, se refirió a la controversia generada por el pago de una licencia de maternidad a una docente y aprovechó para hablar de otros problemas heredados de la administración anterior. Patiño aseguró que la decisión judicial los obligaba a pagar la licencia y que ya se había realizado el pago a la docente. Además, mencionó que encontraron problemas como el no pago de servicios públicos, la falta de conexión a internet en las escuelas y la no renovación del contrato de aseo. El funcionario también criticó la gestión anterior por la alta tasa de deserción escolar que encontraron y destacó la estrategia "El colegio cuenta con vos" que permitió recuperar a 24 mil estudiantes. Finalmente, Patiño reiteró su compromiso con la educación en Medellín y aseguró que él y el alcalde Federico Gutiérrez no están en la cárcel porque "respetan la ley".