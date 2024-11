El DIM lo confirmó: Peralta no va más con el Poderoso

Resumen: Alfredo Arias, técnico del DIM, sorprendió en rueda de prensa al indicar que el jugador juvenil Jaime Peralta de 19 años no va a jugar más en el ‘Poderoso’ mientras él esté. El jugador, que ha convertido goles muy claves para el DIM y que se formó en el ‘Poderoso’, llegó en enero del 2024 a préstamo con opción de compra del Cúcuta Deportivo. En la conferencia luego del clásico antioqueño contra Atlético Nacional, el entrenador uruguayo, dijo con contundencia que “Peralta me venció”.

Luego de las declaraciones del técnico del DIM, Alfredo Arias, el Equipo del Pueblo anunció la decisión que tomó en relación con Jaime Peralta.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

En un escueto comunicado de 36 palabras, el rojo de la montaña anunció que “a partir de la fecha ha cesado la relación contractual con el jugador Jaime Andrés Peralta”.

Como se recordará el técnico del DIM, Alfredo Arias, dijo que el jugador ‘lo venció’. De acuerdo con el estratega Peralta no iba a jugar más en el ‘Poderoso’ mientras él estuviera.

El jugador de 19 años convirtió goles muy claves para el DIM, se formó en el ‘Poderoso’ y llegó en enero del 2024 a préstamo con opción de compra del Cúcuta Deportivo.

La declaración de Arias en la que dijo que Peralta no va más con el Poderoso ahora es confirmada

En la conferencia luego del clásico antioqueño contra Atlético Nacional, el entrenador uruguayo, dijo con contundencia que “Peralta me venció”.

El estratega, al cierre de la ronda con los medios, dijo que “Peralta (Jaime) me venció, tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido, me venció”.

El estratega se vio visiblemente afectado, incluso triste, al tener que tomar una decisión de este tipo con un jugador que en la cancha ha respondido bien.

El jugador regresará a su club Cúcuta Deportivo mientras el DIM peleará por clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín