Petro reaccionó ante el desalojo de una adulta mayor en Cali 

Un momento de angustia vivió una adulta mayor de 80 años, quien fue sacada de su casa por al menos 50 policías en el barrio El Jardín por presuntamente no pagar los impuestos.

El hecho se presentó el 24 de abril, cuando un grupo de funcionarios de la alcaldía de Cali se presentó en una vivienda para realizar un procedimiento de restitución de un inmueble.

Sin embargo, el proceso fue interrumpido por la comunidad que aclamaba a la adulta mayor.

Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

«¡Por favor, no lo haga, no lo haga. Nosotros le pagamos lo que le está pagando, por favor! ¡No lo haga. No más, señor, no haga más eso. Nosotros le pagamos!», se escucha decir a una de las vecinas.

Pese a la intervención de la comunidad, las autoridades terminaron sacando a la mujer, identificada como Amaya.

Se encargó «@BienestarSociaI el traslado de un adulto mayor – que se encontraba al interior de la vivienda – a un centro de atención, donde se le pueda garantizar calidad de vida», se lee en la cuenta de ‘X’ de la alcaldía.

En una entrevista con Radio Súper, la adulta mayor relató que vivía desde hace 20 años en el barrio, y recibía ayuda de los vecinos porque estaba sola.

«Yo me llené de pánico. Gracias al Señor, la puerta tenía un candado y pedía que, por favor, no le dieran más golpes a la puerta. No más, soy una vieja, por qué me tienen que tumbar la puerta. No he hecho nada malo». Manifestó Amaya al medio mencionado.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Lea también: Los atraparon en el acto: Sujetos lesionaron con arma de fuego a un hombre en San Javier

El presidente Petro se pronunció ante el hecho y pidió al Ministerio de Vivienda ayuda para Amaya.

«Un revolucionario es el que no se calla ante la injusticia en ninguna parte del mundo. Le pido a @Minvivienda ayudar a esta abuela del Valle del Cauca».

Un revolucionario es el que no se calla ante la injusticia en ninguna parte del mundo. Le pido a @Minvivienda ayudar a esta abuela del Valle del Cauca.

pic.twitter.com/VdK2L1Rhsk — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2024



Más noticias de Cali