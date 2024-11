Billie Eilish «quería en mi cara una vagina»

De forma gráfica en una entrevista revelada por Billie Eilish expresó sin tapujos y muy gráficamente lo que deseaba en su sexualidad.

La cantante ganadora de varios premios y actriz, reveló sin reservas todos los detalles de su vida sexual y lo expresó gráficamente «me dí cuenta que quería en mi cara una vagina«. El portal TMZ que ahora se edita también en español, hizo la traducción literal de lo que Billie Eilish compartió a la Revista Rolling Stone. La cual se inició por el lanzamiento de su nueva canción «Lunch» que está inspirada en el encuentro con dos chicas donde al parecer empezó a escribir antes de que compartiera con las primera no le produjo nada y fue capaz de terminarla tras un encuentro revelador con otra.

«He estado enamorada de las chicas toda mi vida, pero simplemente no entendía, hasta que el año pasado me di cuenta de que quería mi cara en una vagina». Dijo Billie Eilish a la revista y no ocultó su molestia de cómo sus gustos sexuales llegaron a los titulares de los medios. Uno de ellos fue Variety que la sacó en portada y de acuerdo a ella le molestó el titular sensacionalista de «salir del armario«. Incluso en un video ella le dijo algo a quien la entrevistaba sobre su gusto por las mujeres haciendo sonrojar a la periodista. Entrevista del 2023 donde expresó sobre las mujeres. «Las amo mucho. Las amo como personas. Me siento atraída por ellas como Me atraen de verdad».

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: «I didn’t realize people didn’t know!» | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023

En el pasado a Billie se le recuerda que tuvo relaciones con tres novios Jesse Rutherford , Matthew Tyler Vorce y Brandon Adams. Volviendo a su entrevista de este año dijo «nunca estuve planeando hablar de mi sexualidad, nunca, ni en un millón de años. Es realmente frustrante para mí que haya surgido». Una caja de pandora que ella misma abre y ahora quiere sentirse cómoda sin señalamientos. Por ejemplo no oculta que frente a un espejo «se da placer ella misma». Invitando a hacerlo sin prejuicios. Según ella «en parte porque es caliente, y le hace tener una conexión tan profunda y con su cuerpo, logrando tener un amor por su cuerpo, algo que realmente no he tenido nunca».

