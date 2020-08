Estoy en el proceso de escribir y publicar mi quinto libro. Me he tardado más de lo acostumbrado en escribirlo, pues parte del proceso es sanar mis heridas.

Mi libro anterior, “Diciéndole Adiós al Amor de mi Vida“, tuvo un desenlace en el que terminé una relación matrimonial de más de una década y descubrí que cualquier momento es bueno para triunfar. Me convertí en Top Million Producer Realtor, y obtuve muchos más logros.

Sin embargo, sanar el corazón herido de una mujer no es tarea fácil. Toma tiempo. Ya a casi tres años de mi ruptura me siento una mujer nueva. Fortalecida. Con deseos de vivir pasiones y aventuras. Lista para una nueva vida. Atrás ha quedado la mujer que lloraba de amor por quien no lo merecía.

En este tiempo he tenido tiempo para estar conmigo misma. Para reconocer mis errores, mis aciertos. Mis virtudes. Mis defectos. Para quererme como nunca lo había hecho. Para ser mi prioridad. Antes vivia para amar. Ahora vivo para amarme. Mi amor propio me ha llevado a destinos insospechados. Me ha hecho escribir un libro revelador, ideal para ayudar a cerrar ciclos.

Si eres o has sido una mujer con un corazón herido por amor, vas a entender lo que estoy expresando. Deseo que cada lágrima que botaste se convierta en felicidad. En una nueva ilusión. En amor por ti misma. No te arrepientas si has amado demasiado y más a quien no lo merece.

Al final, solamente demuestra tu gran capacidad de amar. Entonces corresponde transferir ese amor a ti. No obstante, no es tan fácil como decirlo. En esa etapa de crecimiento hay que perdonar a quien te hirió y perdonarte a ti por permitirlo.

En este renacer como mujer me siento feliz, libre, plena. Con tantos sueños por lograr. Materializando los más importantes. Disfrutando cada momento. Agradeciendo todas la bendiciones que Dios me da.

Si te miras al espejo y una lágrima sale sola, es tiempo de que la limpies para que puedas ver claramente tu prometedor futuro.

Abogada, conferencias internacional, empresaria y directora de la Fundación Baila Corazón. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com