EN VIDEO: ¡Descarado! Alcalde se casó en plena pandemia y dice que no hay riesgo porque “no fue una rumba sino un evento espiritual”

Un reprochable acto de irresponsabilidad protagonizó el Alcalde de Algeciras, Meta, en los últimos días, por el cual, la comunidad pide que se le aplique las correspondientes sanciones.

En redes sociales se conocieron varios videos que dan cuenta de la celebración que adelantó Libardo Pinto, en los últimos días, a raíz de su boda.

En los videos se observa al mandatario departiendo con varias personas, las cuales no cuentan con tapabocas, así como el personal que se encuentra atendiendo el evento.

El Alcalde de Algeciras dijo que “no fue una fiesta sino un evento espiritual”

Ante la polémica que desató el evento que se adelantó el Alcalde de Algeciras en el municipio de Campoalegre, el funcionario habló con Caracol Noticias y trató de justificar su actuar.

Según aseguró Pinto, no se trató de una rumba sino de una “reunión” con su núcleo familiar, el cual contó con un total de 50 invitados, más las personas que atendieron en el establecimiento.

“Lo primero que hay que aclarar es que no fue una rumba, no fue una fiesta, fue una ceremonia de mi boda. Simplemente lo que hice fue contratar los servicios de cáterin a un establecimiento comercial que cumple con todos los protocolos de seguridad donde me reuní con mi familia”, dijo para el medio ya citado.

De igual forma, justificó el no uso de tapabocas, según él porque todos los asistentes eran miembros de su familia.

“Estaba actuando sobre la norma. Pero si este acto generó inconformidad a la ciudadanía, para los colombianos, para el pueblo, haber tomado la decisión de reunir a mi familia en una cena, pues expreso y solicitó mil disculpas”.

El país en su peor momento de ocupación UCI y las imprudencia de los políticos no tiene límite.El Alcalde de Algeciras-Huila,se casa en pandemia y hace fiesta donde se puede ver aglomeración. ¿Será q la @FiscaliaCol tomarán sanciones o por se línea del Uribismo no aplica la ley? pic.twitter.com/AgfsuwG8SF — U L D A R I C O (@UldaricoChilito) July 13, 2020

