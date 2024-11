Alejandro Estrada pasó tusa y hay rumores de nueva pareja

Resumen: Alejandro Estrada: ¿Supera la tusa con una famosa presentadora del Canal RCN? Tras el escándalo de infidelidad en La Casa de los Famosos, el actor Alejandro Estrada parece haber pasado la página y estaría saliendo con una reconocida presentadora del Canal RCN. Rumores de romance: Según el periodista Santiago Vargas de "Mañana Express", Estrada estaría conquistando a una famosa presentadora y locutora del Canal RCN, aunque no ha revelado su nombre. La presentadora Lina Tejeiro, quien inicialmente fue señalada como la nueva conquista de Estrada, desmintió los rumores y aclaró que solo son buenos amigos. El actor se encuentra participando en "Master Chef Celebrity" y comparte en redes sociales su felicidad y experiencias en el programa. Los fanáticos de Estrada han expresado su apoyo y le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

El ex de Nataly Umaña, Alejandro Estrada ya pasó tusa y hay rumores que es una presentadora del Canal RCN.

El marido más famoso de la televisión y reseñado en redes como «Santo Cachón» por la Casa de los Famosos Colombia, Alejandro Estrada ya sonríe por una misteriosa mujer. Inicialmente, los medios de chismes y cotilleo colombiano hablaron de una afinidad del actual participante de «Master Chef Celebrity» con una presentadora del reality del mismo canal donde su ex Nataly Umaña le puso los cuernos. Señalando a Lina Tejeiro la conductora VIX de la Casa de los Famosos. Con el pasar de las horas, ella misma desmintió y que se bajaran de la nube son buenos amigos. «Increíble que a estas alturas de sus vidas y de tantos desaciertos y al dañar vidas ajenas, se atrevan a soltar un chisme inventado, escondido en el ‘dicen por ahí’, ‘el andan comentando en Bogotá’. ¿Qué carajos es eso? Qué falta de respeto» dijo Tejeiro.

Pero un periodista Santiago Vargas, de «Mañana Express«, se atrevió a decir que Alejandro Estrada al parecer ya pasó su tusa y la nueva conquista si trabaja en el Canal RCN. Sin dar el nombre aseguró que, es una famosa presentadora y trabaja en la radio.

«No fue por esos lados, pero está cerquita aquí en el canal. No es Lina Tejeiro. Cuando esté autorizado voy a confirmar el nombre, pero es una famosa. Sí señores. Miren, yo puedo decir que es presentadora y puedo decir que también ha hecho radio y se rumora, según fuentes cercanas, que ahora ocupa el corazón de Alejandro Estrada» dijo Vargas en medio del espacio que maneja. Encendiendo las redes con comentarios de fans a Alejandro que aplauden que haya una nueva mujer. Pidiéndole al actor y modelo que no vuelva con Umaña.

Alejandro Estrada de conquista

«Con toda y ahora soltero«; Yo moriría por probar tu sazón»; «Lo mejor siempre será lo que pasa. El tiempo de Dios siempre es perfecto» y «Desde ya mi favorito todos los éxitos del mundo. Merecido”. Son los mensajes que Estrada ha recibido en sus redes ahora que comparte experiencias gastronómicas en las primeras grabaciones de Master Chef Celebrity. En redes se le ve feliz donde ha hecho «buenas migas» con el actor y modelo Juan Pablo Llano.

