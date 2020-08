Shinzō Abe dimite como primer ministro japonés debido a quebrantos de salud

El Primer Ministro de Japón Shinzō Abe comunicó que dejará su cargo debido a problemas de salud que le impiden desarrollar sus labores plenamente.

El prominente político asiático contó en un hilo de Twitter los padecimientos que arrastra y agradeció el acompañamiento en casi ocho años de gestión.

“Hace trece años, mi enfermedad, la colitis ulcerosa, empeoró y, de repente, renuncié a mi cargo de primer ministro en tan solo un año. Después de eso, afortunadamente, la nueva droga fue efectiva y yo estaba en buenas condiciones físicas, con el apoyo de la gente volví a tener la responsabilidad del Primer Ministro”, dijo al hacer un recorderis de su accionar.

El político contó que ha luchado contra la enfermedad pero “desde mediados del mes pasado mi condición física cambió y estaba exhausto. Luego, a principios de agosto, se confirmó la recurrencia de la colitis ulcerosa”.

Así contrastó: “Con el dolor de la enfermedad y el tratamiento, y la falta de fuerza física, no debemos tomar decisiones políticas importantes y no lograr resultados. Hemos decidido que no debemos seguir ocupando el cargo de primer ministro, ya que ya no podemos satisfacer con confianza las demandas de la gente. Renunciaré al cargo de Primer Ministro.”

En Colombia su renuncia fue mencionada por el presidente Iván Duque.