San Juan, la primera provincia de Argentina que reanuda las clases después del cierre en marzo

San Juan se convirtió este lunes en la primera provincia de Argentina en reanudar las clases luego de que la asistencia a las escuelas de todo el país se suspendiera a mediados de marzo por la irrupción de la pandemia de coronavirus, pocos días después de que iniciara el ciclo escolar 2020.

Este distrito del noroeste argentino es el que registra menos casos de COVID-19, apenas 22 de los 246.499 contagios confirmados en todo el país, lo que llevó al Gobierno nacional a impulsar junto con las autoridades locales el regreso a las aulas bajo un estricto protocolo de bioseguridad.

Unos 10.500 alumnos de los últimos años de las escuelas primarias y secundarias volvieron a las aulas en 14 de los 19 departamentos de San Juan.

En tanto, en la región de la ciudad capital San Juan y sus alrededores, donde reside el mayor número de estudiantes, unos 229.000, las clases se reanudarán más adelante de forma gradual porque allí hay aún circulación del virus SARS-CoV-2.

“Estamos muy contentos de la posibilidad de un regreso seguro a las clases en San Juan, que significa largas semanas de trabajo, de construcción de consenso y de preparación en las escuelas”, destacó el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta.

REGRESO A CLASES SEGÚN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El ministro indicó que está previsto que el próximo 18 de agosto se reanuden las clases en la provincia de Catamarca, que registra sólo 62 casos de coronavirus, en una Argentina que tiene una realidad epidemiológica diferente según la región, mientras que se analiza un regreso a las aulas para septiembre en las provincias patagónicas, según su situación sanitaria.

“Hoy no podemos proyectar un regreso en la región metropolitana de Buenos Aires porque pondríamos en riesgo a la comunidad educativa, sería necesaria una caída muy abrupta de contagios”, advirtió Trotta.

La provincia de Buenos Aires, en particular la populosa periferia que rodea a la capital argentina, es actualmente el epicentro de la pandemia a nivel nacional, ya que concentra 151.264 casos de COVID-19, el 61 % de todo el país, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se notificaron hasta el momento 70.056, un 28,4 %.

IMPACTO EDUCATIVO Y TEMOR A UN ALTO NIVEL DE DESERCIÓN ESCOLAR

El ministro Trotta reconoció en diálogo con medios extranjeros que “el impacto de la pandemia en términos educativos es importante, nadie aprende lo mismo en el hogar de lo que se aprende en la escuela, y mucho más en una Argentina atravesada por diferentes desigualdades”.

“El impacto de la pandemia en el 2020 probablemente lo tengamos que abordar en el 2021 y en el 2022, poniendo el foco en los estudiantes que están terminando el primario y principalmente, los que están terminando el secundario”, sostuvo.

Según los datos preliminares de una evaluación nacional, en un 90 % de los hogares se mantuvo la continuidad pedagógica durante la pandemia “pero por supuesto los aprendizajes son distintos y habrá aulas más heterogéneas”, señaló el jefe de la cartera educativa.

Aunque no hay datos de deserción escolar, la evaluación advirtió sobre una situación de “contacto o no contacto” con la continuidad pedagógica que indicaría una desconexión de alumnos con el sistema escolar en particular en la escuela secundaria, señaló el ministro, que apuntó que “por la profunda desigualdad social que hay en la Argentina, el desgranamiento al momento del regreso a las aulas es una preocupación central del Estado argentino”.

Trotta admitió en tanto que podría haber un fuerte traspaso de alumnos del sistema de gestión privada a la escuela pública a causa de la crisis económica en Argentina, pero buscó llevar tranquilidad al remarcar que el Estado tiene “una obligación indelegable, que es garantizar el derecho a la educación” y se otorgan subsidios a las escuelas privadas para que puedan pagar parte de los sueldos de los docentes.

A CLASES CON BARBIJO Y ALCOHOL EN GEL

El regreso a clases tuvo tono de fiesta en la escuela 12 de Agosto de la localidad sanjuanina de Pocitos.

“Ha sido bueno poder ver a mis compañeros de vuelta porque los extrañaba porque no los podía ver por la cuarentena. No me molesta el barbijo, pero tengo la boca tapada y la nariz también y a veces no puedo respirar bien”, expresó Marcos Leonal Canto, alumno de sexto grado, vía videoconferencia.

Al regresar a las aulas, los alumnos recibieron este lunes un kit con alcohol en gel, tapabocas, jabón líquido y toalla personal, mientras que los maestros debieron dar clase con una máscara de acetato de protección y tapabocas a los grupos separados en “burbujas” de tres o cuatro niños cada una dentro del salón, para evitar riesgos de contagio en caso de la aparición de un caso de coronavirus.

Además, cada grado escolar se divide en grupos que, de forma alternada, tienen clases de forma presencial o desde sus hogares.

“Mi tono de voz es elevado y los niños me escuchan. Mantengo dos metros de distancia de los chicos, se dificulta pero tampoco es imposible, pero si hay ganas y predisposición se pueden lograr las cosas”, aseguró la maestra del grupo, Melisa García.

La escuela de Pocitos, que cuenta con un total de 212 alumnos, se encuentra en una zona rural con baja conectividad de internet, por lo cual durante los casi 150 días sin clases presenciales los maestros enviaron guías de estudio a los padres por la plataforma de mensajería Whatsapp.

Esto trajo aparejadas algunas dificultades, ya que los padres debían contar con crédito en sus teléfonos celulares para acceder a las tareas educativas y pocas veces tenían dónde imprimirlas, reconoció la maestra.

RECREOS CON DISTANCIAMIENTO Y SIN FÚTBOL

Los recreos se organizaron con sistemas de señalética pintados en el patio de la escuela para que los niños salgan de manera organizada y respetando el distanciamiento social en todo momento, precisó en tanto la directora de la escuela, Mary Liliana Díaz.

“Esto es inusual para ellos, son una comunidad que le gusta mucho el juego, jugar a la pelota, y uno de los chicos le preguntó hoy al gobernador Sergio Uñac si podían jugar al fútbol”, narró.

La directora reconoció que los alumnos “están en un proceso de aprendizaje de una nueva normalidad que les va a llevar un tiempo poder internalizarla, apropiarse de ella y que resulten con naturalidad estas medidas”.

EFE