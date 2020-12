El maestro indio Ranjitsinh Disale, que revolucionó primero la enseñanza en un pequeño pueblo de la India y luego extendió su metodología y descubrimientos a todo el país, ha sido distinguido como el mejor profesor del mundo tras ganar el Global Teacher Prize 2020, dotado con un millón de dólares.

En una ceremonia virtual celebrada anoche desde Londres, el actor británico Stephen Fry anunció de entre los diez finalistas al ganador del prestigioso Global Teacher Prize, que concede desde hace seis años la Fundación Varkey, con sede actualmente en Reino Unido.

“Y el ganador del Global Teacher Prize es Ranjitsinh Disale, de la India”, reveló Fry, desencadenando una explosión de júbilo con un grito y brazos en alto del maestro indio al otro lado de la cámara, una espontaneidad que pronto se hizo viral en las redes sociales.

Además el joven maestro, y en un gesto único en las seis ediciones del galardón, anunció durante su discurso que repartiría la mitad del millón de dólares del premio con los otros nueve finalistas, procedentes de Italia, Brasil, Vietnam, Reino Unido, Coreo del Sur, Estados Unidos, Sudáfrica, Nigeria y Malasia.

“Los maestros son los verdaderos generadores de cambios, que cambian la vida de sus estudiantes con una mezcla de tiza y desafíos. Siempre creen en dar y compartir”, aseguró Disale en su discurso, según recoge la Fundación Varkey.

“Por ello -añadió- me complace anunciar que compartiré el 50% de la dotación del premio, en partes iguales, con mis colegas entre los diez finalistas, para apoyar así su increíble trabajo. Creo que juntos podemos cambiar este mundo porque compartir es crecer”.

Disale logró imponerse a más de 12.000 candidatos de entre 140 países, en un premio que busca reconocer a un “maestro excepcional” que, como indica la organización, “haya realizado una contribución destacada para la profesión”.

The prestigious Global Teacher Prize is awarded to an exceptional teacher who has made an outstanding contribution to the profession. This year's winner is #RanjitsinhDisale and this is his story. pic.twitter.com/DNG5Bvtapb

— Harsh Mariwala (@hcmariwala) December 4, 2020