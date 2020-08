“Robin’s Wish” el documental de la mente de Robin Williams

Robin’s Wish el Documental que decifra qué pasó en la mente de Robin Williams /FOTOS REDES SOCIALES

Han pasado seis años del suicidio de Robin Williams, un documental espera descifrar qué pasó en la mente del hombre que sonreía.

Robin’s Wish es el documental, que a seis años de la muerte de Robin William, intenta despejar para sus seguidores lo que pasó en su cerebro los días antes de su muerte y el fatídico día en el que fue a comprar un helado, se tomó una foto con un fan y al regresar a casa, tomó la decisión de abandonarnos. De acuerdo al documental, soportado por sus familiares, Williams, padecía de demencia con cuerpos de Lewy, un tipo de enfermedad crónica que provoca cambios en el comportamiento, y que fue descubierta en su autopsia.

Este documento fílmico llamado “El Deseo de Robin“, busca hacerle memoria y dejar un testimonio, que su luz se apagó por algo ajeno a él que tal vez no comprendía y los fanáticos tampoco, a raíz de problemas económicos, sentimientos familiares de soledad y ver el mundo con otros ojos, le agudizó su cabeza, el universo del cual salieron varias genialidades desde los 70 con la comedia Mork & Mindy, el primer gran estelar de 1978 a 1982. De ahí no paró su luz al darle vida a personajes en “El Mundo según Garp”, Good Morning Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos, Jumanji, La Sra Doubtfire, Peter Pan en Hook, Aladdín, Las Aventuras del Barón Munchausen, La Jaula de las Locas, Noche en el Museo y Happy Feet entre otras. Robin Williams no ha muerto y cada película que aún se ve en portales, canales de cable o televisión abierta aplauden al comediante que ganó un Premio Óscar, cinco Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Emmy y tres Premios Grammy entre otros reconocimientos como el actor que nos hizo reír por siempre. El documental se verá en septiembre en varias plataformas digitales disponibles en varios países.