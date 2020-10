“No todo es como lo dicen las redes”: Hija de la pareja actual de Sandra Barrios dijo la ‘verdad’ sobre la madre de los hijos de Jessi Uribe

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, la hija de la actual pareja de Sandra Barrios -ex de Jessi Uribe y madre de sus cuatro hijos-, reveló cómo es en realidad con ella y cómo la trata, pues se ha rumorado sobre esta situación.

De acuerdo a la hija de Jorge Espinosa, su padre y Sandra Barrios sí tienen una relación amorosa, es decir, que confirmó su noviazgo.

En cuanto a la relación de ellas dos, le preguntaron que: “¿Cómo ha sido Sandra Barrios contigo?”, a lo que ella respondió: “Ha sido una excelente persona, es un gran ser humano, y me ha ayudado, me ha aconsejado, en fin. No todo es como lo dicen las redes o como lo dicen las personas envidiosas”.

Recordemos que, por su parte, recientemente se rumoró que una de las hijas del cantante Jessi Uribe, habría insultado a Paola Jara en videos y escritos confusos.

